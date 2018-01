Politica



Martinelli (Forza Italia): "Quattro ipotesi per il futuro di Gesam"

venerdì, 26 gennaio 2018, 09:52

"Siamo riuniti questa sera per discutere di un tema, quello di Gesam, che ci ha visti contrapposti durante tutto il primo mandato Tambellini, ed anche durante questi primi mesi del secondo mandato" ha esordito in consiglio comunale Marco Martinelli (Forza Italia). Il capogruppo azzurro ha presentato un ordine del giorno sul tema che è stato approvato con il voto favorevole di PD, Lucca Civica, Sinistra con Tambellini, FI, FdI, Lega, SìAmo Lucca, Lucca in Movimento, CasaPound e Lei Lucca. Di seguito l'intervento del consigliere in aula.

"La questione è tutt'altro che semplice e, su un tema così importante per il futuro della nostra città e per il futuro della nostra economia locale, immaginare che la scelta di una parte politica prevalga su un'altra, per il solo motivo che chi sceglie, siede sulle poltrone della maggioranza senza spiegare le motivazioni poste alla base di tale scelta, toglie dignità e valore a questo consiglio comunale" ha spiegato il consigliere. "In questa partita – ha osservato – si giocano circa 100 milioni di euro, se consideriamo il valore degli asset di Gesam spa e di Gesam Gas & Luce. Ed ulteriori 100 Milioni di euro rappresentano il volume di affari che orbita annualmente intorno al Gruppo Gesam".

"Possiamo forse permetterci di sbagliare? Parlo in terza persona, rivolgendomi a tutti noi. Credo infatti che, se la partita sarà giocata male, al di là di chi realmente è "titolare" in campo, la sconfitta sarà per tutti noi. Se la partita sarà giocata male – ha proseguito, – al di là di chi realmente è titolare in campo, la sconfitta sarà per tutti noi". Sarebbe stato semplice, questa sera elencare i numerosi errori commessi da questa e dalla precedente amministrazione sulla questione Gesam. Sarebbe sicuramente servito a dare risalto, in piena campagna elettorale, ad una parte politica rispetto ad un'altra, ma con lo sterile risultato di non parlare realmente della questione Gesam. Oggi, a seguito del ritiro del bando di gara per il servizio di distribuzione del gas, a seguito delle dimissioni dell'amministratore unico di Lucca Holding, a seguito della oramai avviata scissione asimmetrica di Gesam spa, che a detta vostra, riporterà sul pulito situazioni ritenute illegittime, Oggi, appunto, abbiamo di fronte una pagina bianca per scrivere insieme quale futuro dare a Gesam spa. Proviamo questa sera a toglierci, gli abiti che ci contraddistinguono nel diverso colore politico, e a valutare in maniera oggettiva la situazione che abbiamo di fronte".

"Lancio questo appello, ai consiglieri di maggioranza, ma anche a quelli di opposizione. Premetto che gli scenari e le norme, su questo argomento, oltre che essere estremamente complicati, per i non addetti ai lavori, come noi, sono anche in costante evoluzione. Vi segnalo a questo proposito la legge "Concorrenza" (la n. 124 del 4/8/2017) che, con l'intento di dare impulso alle gare del gas, all'art. 95 ha modificato i requisiti a cui debbono rispondere i partecipanti in ati alle gare del gas. Se prima era possibile partecipare in associazione temporanea di impresa alle sole aziende del gas, oggi questa possibilità è aperta anche ad altri soggetti, ed è sufficiente che vi sia una sola azienda capofila insieme ad altri operatori economici che abbiano la possibilità e l'intenzione di apportare il loro capitale e/o le loro prestazioni d'opera in vista della gara. Questo cambia ancora una volta gli scenari ed il contesto entro cui siamo chiamati a valutare una strada piuttosto che un'altra. Immaginate che danno faremmo, se vi fossero soggetti industriali, appartenenti all'economia locale, interessati a partecipare con Gesam alla gara del gas e noi percorressimo altre strade senza valutare questa opzione. Questo breve inciso, solo per dimostrare che quanto visto sino ad oggi, deve essere ripensato. Non è immaginabile, che si porti alla votazione di questo consiglio comunale una soluzione già preconfezionata. Questo è il rischio che abbiamo corso nel 2016, quando il 10 febbraio l'amministratore unico di LH con la determina n. 11 mostrò a tutti il progetto di "joint venture" ideato per Gesam spa, intimando peraltro, alla precedente amministrazione, un termine perentorio di 3 mesi per decidere se approvarlo o meno".

"Con quel progetto, se fosse andato in porto, il comune di Lucca avrebbe perso la quota di maggioranza e quindi il governo dell'azienda del gas, ed oggi, nel 2018 visto che delle gare sembra per il momento non esserci tracce, saremmo qui a rimpiangere la scelta fatta. Non è neppure pensabile, d'ora in avanti, che di questa importante questione se ne occupi la sola commissione partecipate, ove, al suo interno, me compreso, non mi pare siedano profondi conoscitori dell'argomento. Vi ricordo per chi non lo sapesse che l'atem della provincia di Lucca, ricade nel 3° di 8 raggruppamenti".

"Prima di noi, in Toscana, dovranno andare a gara le provincie di Livorno e Massa Carrara (appartenenti al primo gruppo) e le provincie di Prato e Siena (appartenenti al secondo gruppo). Quindi abbiamo la possibilità e tutto il tempo necessario per decidere serenamente quale migliore scelta intraprendere per Gesam. Questa sera è nostra intenzione presentare un odg che avvii per Gesam, la formazione di una commissione congiunta e paritaria tra maggioranza e opposizione, ove, per le valutazioni, vi sia il supporto di almeno 2 cultori della materia di livello nazionale, uno per quanto riguarda il tema gare del gas e l'altro per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari riverberanti nelle varie opzioni. Spero che questa nostra richiesta venga benevolmente accolta dalla maggioranza politica, e si possa definitivamente scegliere insieme, quale delle seguenti quattro alternative sia la più indicata per il bene di Lucca e del suo territorio: Gesam non partecipia alla gara; Gesam partecipi alla gara da sola; Gesam partecipi alla gare in joint venture; Gesam partecipi alla gara in ati".

"Questa nostra proposta, cade in un momento politico, quello pre-elettorale, in cui i cittadini, oramai smarriti da troppo tempo, si aspettano da tutti noi, un segnale di lungimiranza e di pacatezza. Non perdiamo colleghi di maggioranza ed opposizione, questa occasione, che potrebbe, una volta tanto, far recuperare credibilità e fiducia nella politica".

Nell'ordine del giorno approvato il compito di seguire l'evoluzione della materia (anche avvalendosi di esperti) è stato affidato alla commissione partecipate.