Martinelli: "Il bando di gara del gas andava annullato un anno fa"

sabato, 6 gennaio 2018, 00:34

"Il bando di gara del gas andava annullato un anno fa". Lo afferma Marco Martinelli presidente gruppo Forza Italia commentando la delibera di revoca del bando di gara che avrebbe dovuto assegnare il servizio di distribuzione del gas per l'intera Provincia di Lucca, ad un unico gestore per la durata di 12 anni.

Il capogruppo di Forza Italia attacca l'amministrazione Tambellini ricordando che già un anno fa richiese formalmente, la revoca del suddetto bando di gara "valutammo da subito quanto fossero inconsistenti e lacunosi gli allegati al bando di gara, e segnalammo per di più che questi non erano stati sottoposti, come invece prevede il decreto Ministeriale 226/2011, alla preventiva verifica da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG)".

"Sulla questione - prosegue Martinelli - vogliamo vederci chiaro e pretendiamo una dettagliata analisi delle motivazioni che hanno diretto questa amministrazione in un primo momento, nel dicembre 2016, in qualità di stazione appaltante, a pubblicare il Bando di gara, anticipandosi inaspettatamente rispetto alle altre circa 170 Provincie Italiane, ove analoghi bandi di gara devono ancora essere pubblicati, poi, trascorso un anno, a revocare il bando di gara con ovvi ed illogici aggravi di spesa".

"Le gare del gas – ricorda il capogruppo azzurro - che tardano ad avviarsi, sull'intero territorio nazionale da ben 18 anni (basti pensare che su 177 ambiti Territoriali Minimi, sono state ultimate solamente 3 gare), forse non si terranno mai, e per questa ragione, appare ancora più illogico l'atteggiamento da "primi della classe" tenuto dall'amministrazione Tambellini pubblicando frettolosamente, lo scorso anno il Bando di gara. L'amministrazione si assuma la responsabilità di aver gettato al vento soldi pubblici spesi per tutta questa scellerata operazione".