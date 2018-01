Politica



Montemagni e Trinchese (Lega Nord): “Non passa giorno che la cronaca nera si “arricchisca” di gravi episodi”

mercoledì, 17 gennaio 2018, 15:40

"Sinceramente - affermano Elisa Montemagni ed Alfredo Trinchese, rispettivamente consigliere regionale e consigliere comunale a Viareggio della Lega - siamo davvero stufi di dover commentare reiterati, quanto gravi episodi che avvengono con frequenza impressionante nella città toscana.

Fatti - proseguono gli esponenti leghisti - che testimoniano, per l'ennesima volta, come un'immigrazione totalmente fuori controllo non possa che produrre situazioni come quella capitata nella serata di martedì sul Viareggio-Firenze.

I pochi passeggeri presenti-precisano i rappresentanti del Carroccio - hanno dovuto, infatti, assistere ad una scena degna di un film dell'orrore, che ha visto protagonista un magrebino insanguinato e fuori di sé.

Un fatto raccapricciante - sottolineano Montemagni e Trinchese - che, visti gli ormai abituali frequentatori della località viareggina, non ci sorprende affatto possa essersi materializzato nelle carrozze ferroviarie.

Tra l'altro-insistono i Consiglieri - con che spirito, dopo inqualificabili accadimenti del genere, un normale utente delle Ferrovie continuerà a prendere, a cuor leggero, il citato mezzo di trasporto?

Insomma - concludono amaramente Elisa Montemagni ed Alfredo Trinchese - è proprio vero, purtroppo, che "al peggio non c'è mai fine...".