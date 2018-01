Politica



Montemagni e Vescovi (Lega): “Grave l’episodio accaduto in un campo rom lucchese dove una dottoressa è stata sottoposta a linciaggio verbale”

venerdì, 12 gennaio 2018, 14:12

"Apprendiamo con grande disappunto dalla stampa - affermano Elisa Montemagni e Manuel Vescovi, consiglieri regionali della Lega - di un gravissimo fatto accaduto ad una dottoressa di una guardia medica lucchese che, chiamata per una visita in un campo rom della zona, è stata oggetto di pesanti insulti da parte di diversi "residenti" che si lamentavano per il ritardo dell'intervento in loco.

Un episodio assolutamente da stigmatizzare - proseguono i consiglieri - che ripropone l'effettiva pericolosità del ruolo rivestito dalle donne medico che, in qualità di presidio sanitario sul territorio, vengono chiamate a domicilio, specialmente in luoghi particolari.

Tra l'altro - precisano gli esponenti leghisti - la dottoressa aveva cercato di farsi accompagnare al campo Rom, ma purtroppo nessun familiare o amico era disponibile in quell'orario; la professionalità della donna ha fatto sì che, nonostante i giustificati timori, andasse, quindi, ugualmente a svolgere la sua attività di assistenza.

Resta, però - sottolineano Montemagni e Vescovi - il problema generale della sicurezza delle guardie mediche, specie se affidate alle donne, ma il fatto specifico, testimonia, se ancora ce ne fosse bisogno, come determinati accampamenti siano potenzialmente pericolosi."

Insomma - concludono Elisa Montemagni e Manuel Vescovi - questi fatti non devono essere minimizzati, ma, viceversa, affrontati seriamente da chi di dovere."