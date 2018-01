Politica



Campo Henderson, Testaferrata e Mangiavacchi chiedono un parcheggio adeguato

martedì, 23 gennaio 2018, 15:50

"Ogni giorno centinaia di bambini sono costretti a schivare le auto che passano per andare a divertirsi e praticare sport". Questo è quello che accade al campo Henderson, il centro sportivo dell'Atletico Lucca, società calcistica del nostro Comune.

''Abbiamo raccolto le segnalazioni di alcuni genitori e, parlando con i dirigenti della Società, ci siamo decisi ad andare a verificare la situazione - affermano i consiglieri comunali di Forza Italia Simona Testaferrata e Sergio Mangiavacchi, componente del direttivo azzurro - Ci siamo presentati in un normale pomeriggio di allenamenti e dobbiamo dire che quello che abbiamo visto è ancor peggio e pericoloso di ciò che ci aspettavamo"

"È inaccettabile - sostengono i due esponenti di Forza Italia - che un centro pronto ad accogliere un gran numero di famiglie non abbia un'adeguata area di parcheggio. Questo causa soste improprie che disturbano la normale circolazione ma soprattutto parcheggi lontani dall'ingresso del campo che costringono i bambini ad attraversamenti avventati ed estremamente pericolosi. Proporremo una soluzione in Consiglio Comunale , a prova della nostra politica propositiva che stiamo portando avanti. Pensiamo che il Comune debba assolutamente intervenire, mostrando di non ignorare le necessità delle società sportive. É retorico parlare dell'importanza dello sport nella formazione dei ragazzi e nel bene della propria Salute ma sembra che non sia interesse del comune occuparsi delle società sportive. Non solo l'Atletico dimostra avere problemi relativi alla sicurezza. Ci riferiamo alla sicurezza stradale ma anche a specifiche condizioni all'interno dell'impianto sportivo. Inoltre, un inadeguato numero di campi in confronto al numero di squadre, obbliga le società a risparmiare i campi da gioco dal degrado infrasettimanale per mantenerli in condizioni 'accettabili' per il giorno della partita. Questo significa che gli allenamenti sono svolti dietro le porte o in spazi ridotti".