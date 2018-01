Politica



PalP, un'assemblea per presentare i candidati della provincia di Lucca

mercoledì, 17 gennaio 2018, 13:11

"Potere al Popolo è l’unica forza politica in questo paese - si legge in una nota del gruppo -, tra quelle che si presenteranno alle prossime elezioni del 4 marzo, che nell’arco di un mese è riuscita a nascere, convocare centinaia di assemblee territoriali in altrettante città d’Italia e attuare un percorso genuinamente partecipato e dal basso per la scelta dei propri candidati alle elezioni politiche. Anche Lucca è orgogliosa di fare parte di questo entusiasmante e frenetico processo, e mentre nelle segreterie dei partiti impazzava il mercato delle vacche alla affannosa ricerca di un seggio sicuro per i soliti noti, centinaia di attivisti di PalP nei nostri collegi si riunivano in assemblee pubbliche e aperte per fare in modo che i nostri candidati fossero reale espressione dei territori, delle lotte, delle istanze più care alle classi più disagiate. Grazie alla generosa disponibilità dimostrata da tanti compagni e compagne a mettersi in gioco in prima linea in questa corsa le nostre liste adesso sono definite, e i nostri candidati sono adesso pronti a portare la loro quotidiana militanza sui territori ad un livello più alto!".



Nella giornata di giovedì 18 gennaio i candidati della provincia di Lucca (Nicoletta Gini, Fabrizio Bianchi, Luna Caddeo, Francesco Corrotti e Gianluca Venturini) si presenteranno ufficialmente in una assemblea , in un evento che vedrà anche la presenza di Giorgio Cremaschi (sindacalista USB) e Viola Carofalo (portavoce nazionale di Potere al Popolo). Nell’occasione verrà anche esposto il programma politico di Potere al Popolo, il cui obbiettivo di unificare le lotte ed i gruppi radicali dei vari territori è solo il primo passo di un percorso che si sviluppa ben oltre la data dell’appuntamento elettorale.