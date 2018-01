Panchieri (Pd): "Cresce la popolazione residente a Lucca, segnale confortante"

Altri articoli in Politica

lunedì, 22 gennaio 2018, 16:05

Marco Santi Guerrieri, presidente provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità, interviene in merito alla sicurezza dopo i fatti di cronaca che hanno visto coinvolte giovani donne, la scorsa settimana in pieno centro

lunedì, 22 gennaio 2018, 15:53

Potere al Popolo Lucca interviene in merito al dibattito pubblico sulla sicurezza del territorio in generale e delle donne in particolare dopo i recenti fatti di cronaca

lunedì, 22 gennaio 2018, 15:45

Mariarosaria Costabile segretario provinciale CGIL Lucca, interviene in merito ai fatti di cronaca che hanno visto vittime di molestie sessuali due donne

lunedì, 22 gennaio 2018, 14:28

La Uil Fpl interviene nel dibattito sulla sanità lucchese evidenziando criticità e proposte operative. A sollevare gli interrogativi sono il segretario provinciale della Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani e il referente aziendale ed Rsu Andrea Lunardi

lunedì, 22 gennaio 2018, 11:22

"In merito ai due distinti episodi di molestie a sfondo sessuale che si sono verificati venerdì scorso, SìAmo Lucca esprime piena solidarietà alle due ragazze che ne sono state vittime". Lo sostiene in una nota la vice presidente Claudia Salas Lazzari, a nome della lista civica

domenica, 21 gennaio 2018, 15:23

"Prima o poi doveva accadere ed è da stupidi ignorare o sottovalutare il problema: finti profughi giovani, spensierati ed in perfetta salute in un modo o nell'altro devono pur sfogare le proprie pulsioni sessuali. Peccato che lo facciano nel modo sbagliato per non dire criminale"