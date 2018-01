Politica



Piero Landi di Terna candidato 5Stelle in Lucchesia

venerdì, 26 gennaio 2018, 09:41

Di Maio a Lucca per un incontro con alcuni imprenditori del settore cartario, di cui il leader 5 Stelle loda l’eccellenza, e il Pd rosica perché sembra valutare questa visita “un’invasione di campo”, in un collegio dove, avendo candidato il consigliere regionale Baccelli alla Camera (peraltro ancora incerto) e il senatore Marcucci al Senato, ritiene di avere fatto bingo. Ma il Pd non ha fatto i conti con l’imprevedibilità dei 5 Stelle, dove le candidature non sono decise nel chiuso di segrete stanze, per favorire carriere già in corso, ma in gran parte rivolte a volti nuovi, portatori di istanze del territorio dal basso.

E quindi per valle del Serchio, Garfagnana e Lucca, ecco la novità, davvero inaspettata, emersa a margine della visita lucchese del capo politico dei 5 Stelle. C’è un imprenditore, un piccolo imprenditore del settore edilizio, che sembra in dirittura d’arrivo per essere scelto per fronteggiare il fuoco di fila dello sbarramento renziano. Si tratta di Piero Landi, amministratore delegato di “Terna artigiani edili”, società cooperativa con sede a Barga. Landi è uno dei tanti imprenditori che non lavorano se non hanno i contatti giusti e, insieme ad altri, ha fondato un paio di anni fa l’associazione “Punto a Capo”, che raccoglie piccoli imprenditori, artigiani, professionisti, cittadini di qualunque estrazione, desiderosi, come si legge nel profilo Facebook , di ridare “dignità e speranza” al territorio di cui fanno parte.

Se sarà così, la “battaglia” in Lucchesia sarà estremamente affascinante: Davide contro Golia, uno che vive sulla propria pelle le difficoltà quotidiane per mandare avanti un’impresa che cerca di avere e dare lavoro e i “giganti” della politica, i professionisti con anni di carriera alle spalle.

Di Maio a Lucca ha detto che le scelte saranno rese note lunedì, ma questa potrebbe essere davvero la sorpresa più inaspettata per la lucchesia.

Anche al centro destra si lavora con grande affanno per decidere le candidature e si aspetta che finalmente si pronuncino. Quanto all’ipotesi Lorenzin a Lucca per il Pd, avanzata da alcuni giornali, nulla è deciso. Il ministro per la Sanità non è molto gradito dalla base dem, visto che ha costruito tutta la sua carriera politica con Forza Italia e Pdl. Ma ora ha creato la sua lista “Civica Popolare”, nata dalla scissione del Nuovo centro destra e appoggia il Pd. Miracoli elettorali. Alla luce di tutto ciò, dunque, i 5 Stelle sembrano muoversi in modo diverso: nomi nuovi, “incompetenti” della politica, ma molto competenti dei problemi che gli italiani – e la lucchesia - vivono ogni giorno. E la candidatura di Piero Landi ne appare una conferma.