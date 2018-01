Politica



Potere al Popolo inaugura il centro di ascolto: "Alle politiche da soli"

sabato, 6 gennaio 2018, 20:16

di eliseo biancalana

"Parla perché io ti veda". È questo lo slogan del centro di ascolto di Potere al Popolo, che è stato inaugurato nel giorno dell'Epifania in via Santa Gemma Galgani, in centro storico, presso i locali dell'Arci. L'obiettivo dichiarato è quello di costruire "un programma politico per il miglioramento della qualità della vita nel nostro territorio", raccogliendo idee, proposte, ma pure obiezioni e critiche.

"Siamo un soggetto a sinistra, che nasce anche dal desiderio di unire tutte quelle lotte e quelle realtà che combattono quello che sta facendo il liberismo nel nostro Paese" hanno spiegato gli attivisti lucchesi Giuliano Dami ed Elena Pittaro, entrambi di 26 anni. Sebbene si tratti di un soggetto politico nuovo con diversi militanti giovani, la collocazione politica si inserisce in una precisa storia. "Noi ci definiamo comunisti però anche comunista è una parola che non basta più: bisogna mandare avanti certi principi, prima di tutto. E bisogna anche aggiornarci: come cambiano le politiche di sfruttamento, deve cambiare anche il modo di essere comunisti, senza però scendere a compromessi".

In provincia di Lucca il movimento è partito da Capannori, con un'assemblea che si è svolta il 17 novembre. "Eravamo un centinaio di persone. C'è un sostegno anche di vecchi partiti (Rifondazione e Pci). Però rimane prevalentemente un movimento fatto da persone che non hanno mai fatto politica o che l'hanno fatta in maniera diretta, non parlamentare". Potere al Popolo ha tra le sue ambizioni quello di presentarsi alle prossime elezioni politiche, da solo. Negativo il giudizio sul Partito Democratico: "Ha fatto bene quello che cercava di fare Forza Italia".

Durante l'inaugurazione è stato offerto un aperitivo, al quale hanno partecipato alcune decine di persone. Il prossimo appuntamento è l'11 gennaio, quando si terrà un'assemblea territoriale, presso il dopolavoro ferroviario.