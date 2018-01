Politica



Potere al Popolo: "Insegnanti, si crei una più larga e decisa mobilitazione contro il precariato"

lunedì, 8 gennaio 2018, 09:53

Potere al Popolo Lucca si schiera a fianco dei maestri e delle maestre che oggi scioperano e manifestano in piazza per il diritto al lavoro nonché di tutti gli insegnanti della scuola pubblica.



"La sentenza emessa dal Consiglio di Stato - esordisce - che nega il diritto di tante lavoratrici e tanti lavoratori con diploma magistrale ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (Gae) della scuola dell'infanzia e primaria, e quindi ad essere assunti a tempo indeterminato, oltre a non considerare il contributo che da anni la maggioranza di questi insegnanti ha dato alla scuola pubblica con il proprio lavoro, compie un atto illegittimo di annullamento dei diritti acquisiti e alimenta quella guerra tra generazioni di precari ormai aperta da anni".



"Uno scontro - spiega - costruito sul sistema dei ricorsi ai quali gli insegnanti sono costretti ad appellarsi, distogliendo l'attenzione dal quadro generale della condizione precaria e riportando a mera questione individuale e giuridica ciò che dovrebbe essere affrontato come battaglia comune. L'uso spregiudicato che lo Stato fa del lavoro precario è l'effetto di anni di tagli agli organici e alle risorse destinate all’istruzione pubblica che manifestano il poco valore riconosciuto all'educazione e alla formazione rispetto ad altre voci di bilancio".



"Come Potere al Popolo Lucca - conclude - sosteniamo tutti i maestri e le maestre che oggi scioperano e manifestano in piazza per il diritto al lavoro e tutti gli insegnanti della scuola pubblica, affinché si crei una più larga e decisa mobilitazione contro il precariato".