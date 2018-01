Politica



Potere al Popolo Lucca: "Abbiamo bisogno di istituzioni che affianchino le donne al momento delle denunce"

lunedì, 22 gennaio 2018, 15:53

Potere al Popolo Lucca interviene in merito al dibattito pubblico sulla sicurezza del territorio in generale e delle donne in particolare dopo i recenti fatti di cronaca.

"Potere al Popolo Lucca è rammaricato e preoccupato per i toni che ha assunto il dibattito pubblico sulla sicurezza del territorio in generale e delle donne in particolare - si legge nel comunicato -. È una questione importante, strumentalizzata in tempi di campagna elettorale da chi propone un’immagine ottocentesca delle donne: affermazioni che evocano periodi bui, umanamente e politicamente, che richiamano manifesti di donne violentate da uomini neri di pelle, e vittimizzate e infantilizzate da uomini neri nel cuore.

Potere al Popolo sostiene con forza che abbiamo piuttosto bisogno di istituzioni che affianchino le donne autenticamente e pienamente al momento delle denunce, di certezza della pena e di forme di assistenza che le seguano nel cammino di emancipazione nei casi di violenza. Abbiamo bisogno di centri antiviolenza, di lavoro stabile e di asili nido. Abbiamo- prosegue la nota - anche bisogno di una cultura non sessista, che non veda le donne solo nel ruolo della vittima, della santa o della prostituta, di una società che creda fortemente nel loro diritto all’autodeterminazione, e che crei un tessuto sociale solidale. Abbiamo bisogno di un’educazione ai sentimenti e alla differenza – etnica e di genere – che non si accontenti di sovrapporre, stupidamente, immigrazione e violenza, ma che faccia un’analisi seria delle origini e delle manifestazioni della subordinazione delle donne. Abbiamo bisogno, infine, che gli uomini riconoscano e si facciano carico dei loro comportamenti sessisti, come sessista è chi pensa di potersi sostituire alle istituzioni per proteggere le donne, dipinte come indifese, inermi, e - conclude la nota - spogliate della loro soggettività".