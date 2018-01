Riforma polizia municipale, Barsanti (CasaPound): "Un altro fallimento del Pd"

Altri articoli in Politica

venerdì, 26 gennaio 2018, 18:51

Comune e provincia di Lucca hanno celebrato la giornata della memoria con un consiglio congiunto che si è svolto a palazzo Santini. Oltre alle autorità istituzionali sono intervenuti Paolo Molco, in rappresentanza delle comunità ebraiche e Luciano Luciani, per l'istituto storico della resistenza

venerdì, 26 gennaio 2018, 14:08

Fratelli d'Italia interviene in merito al dibattito di questi giorni sulla decisione da parte della giunta comunale di aumentare i giorni di lavoro ai propri agenti di polizia municipale per aumentare la sicurezza

venerdì, 26 gennaio 2018, 13:22

Lo dichiarano in una nota congiunta i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli D’Italia, Lega, Lucca In Movimento e Siamo Lucca a margine del consiglio comunale richiesto dalle minoranze su Gesam

venerdì, 26 gennaio 2018, 09:52

Il capogruppo azzurro ha presentato un ordine del giorno sul tema che è stato approvato con il voto favorevole di PD, Lucca Civica, Sinistra con Tambellini, FI, FdI, Lega, SìAmo Lucca, Lucca in Movimento, CasaPound e Lei Lucca. Di seguito l'intervento del consigliere in aula

venerdì, 26 gennaio 2018, 09:41

C’è un imprenditore, un piccolo imprenditore del settore edilizio, che sembra in dirittura d’arrivo per essere scelto per fronteggiare il fuoco di fila dello sbarramento renziano

venerdì, 26 gennaio 2018, 09:37

Cisl Fp interviene sulla direzione Usl Toscana Nord Ovest in merito alla decisione assunta sulle modalità di pagamento delle quote produttività per i dipendenti ex Usl 2