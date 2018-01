Politica



Salas Lazzari (SìAmoLucca): "Emergenza sicurezza, il comune chieda un incontro col ministro"

lunedì, 22 gennaio 2018, 11:22

"In merito ai due distinti episodi di molestie a sfondo sessuale che si sono verificati venerdì scorso, SìAmo Lucca esprime piena solidarietà alle due ragazze che ne sono state vittime. Come opposizioni. avevamo chiesto un consiglio straordinario sulla sicurezza, nel corso del quale la maggioranza ha sminuito quella che noi consideriamo una situazione di emergenza non più sostenibile, ed ancora una volta insistiamo nel chiedere un'azione congiunta tra amministrazione, istituzioni e Prefettura che sia all'altezzadelle esigenze di una città che sta cambiando e dove, in primis, stiamo assistendo ad un problema di sicurezza, reale e percepita".



Lo sostiene in una nota la vice presidente Claudia Salas Lazzari, a nome della lista civica. "Sminuire i numerosi episodi di furti, rapine, scippi e molestie non serve a niente perché sono numeri che le persone vivono sulla propria pelle, numeri che spesso minano ogni aspetto dell'intimo e dell'ordinario, cheminano il senso di sicurezza e la serenità degli abitanti - aggiunge -. Una ragazza di 16 anni che intorno alle 17,30 in un centro storico come quello di Lucca viene seguita, si sente prendere per un braccio e portare contro la sua volontà in un vicolo è un episodio, a nostro avviso, gravissimo così com'è altrettanto grave quello vissuto dalla commessa di un esercizio commerciale in via Fillungo durante l'orario di lavoro. La sensazione di insicurezza, vulnerabilità e disgusto nel subire simili atteggiamenti lo può capire solo chi ne è vittima e da parte nostra c'è zero tolleranza contro ogni forma di violenza di genere. Ha dell'assurdo che in un centro storico come il nostro una donna, una ragazza, non possa lavorare serenamente in un negozio o muoversi per le vie cittadine, che addirittura non possa recarsi ad un parcheggio a riprendere la macchina senza pensare che potrebbe essere oggetto di violenza in qualsiasi momento".



E aggiunge: "Situazione che è andatapeggiorando negli anni anche con la progressiva 'desertificazione' del centro storico nel periodo invernale e nella fascia oraria di chiusura dei negozi, e che è stata negli anni più volte fatta notare non solo dalle commesse e dai titolari delle attività commerciali ma anche da cittadini e turisti.Per quanto riguarda le forze dell'ordine che fanno un'importante attività di prevenzione con ilpattugliamento delle strade cittadine e che quando è richiesto il loro intervento arrivano tempestivamente, tutti sappiamo che il vero problema è che sono sotto organico, situazione che si ripercuote in modo particolarmente negativo sulle problematiche della sicurezza in una città che vanta il triste primato nazionale per denunce di furti in abitazione. Come SìAmo Lucca chiediamo al Sindaco Tambellini di scrivere direttamente una lettera al Ministro dell'Interno Minniti chiedendo un incontro per ovviare alla carenza di uomini, mezzi e risorse".