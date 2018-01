Politica



Santi Guerrieri: "Una passeggiata per Marcucci e Baccelli, suicidio del centrodestra"

sabato, 27 gennaio 2018, 20:27

Marco Santi Guerrieri, commissario provinciale Mns Lucca, commenta la situazione politica alla luce delle candidature effettuate e ai nomi rimasti a guardare:

Avrei fatto meglio a passare questo fine settimana in montagna assieme alla famiglia e sulla neve. Purtroppo per chi fa politica la curiosità è una brutta bestia e la voglia di “presagire” il futuro giocando al toto-lista cozza con impegni familiari che mai andrebbero messi da parte.

Da quel che si apprende circa le liste di Toscana 1 per Camera e Senato, voci di giro, sms e ricariche telefoniche che rapidamente si esauriscono, qui sul nostro territorio e parlo quello di Lucca, Piana, Media valle e Garfagnana, Massarosa e Viareggio incluse, paiano al momento orfane di candidati locali ed appartenenti al territorio.

Non sono solito echeggiare commenti ed ovazioni di gradimento verso i colleghi delle altre formazioni politiche del CDX , ma sicuramente visto l’andazzo che si prospetta palesemente funereo, notando alcuni esclusi che invece avrei scommesso essere candidati nelle liste per Salvini Premier quale la Elisa Montemagni consigliera regionale o Massimiliano Baldini consigliere Comunale a Viareggio e ciò mi pone ad una riflessione.

Le simpatie che ultimamente ho espresso per il candidato Premier di Lega, Matteo Salvini, erano fortemente fondate in considerazione del fatto che nei collegi al Senato ed alla Camera il Partito democratico avrebbe candidato capolista rispettivamente il senatore Marcucci e il consigliere regionale Baccelli, mentre CasaPound all'uninominale per la Camera Fabio Barsanti.

In un mondo normale e mi domando se questo lo sia, chiunque avrebbe pensato di mettere in piedi una piccola macchina da guerra capace di fronteggiare l’avversario politico, vista peraltro la legnata presa dal CDX a Lucca nelle scorse amministrative ed invece niente. Certo la candidatura di Guglielmo Picchi a capolista alla camera nelle liste della Lega e’ un segnale importante e propositivo come quella di Alberto Bagnai capolista al Senato sempre con Lega , ma una rondine anzi due, non fanno primavera. Marcucci e Baccelli faranno il bello e il cattivo tempo concedendo qualche commiserevole pacca sulla spalla al candidato all’uninominale per coalizione del CDX , che tutti ormai sanno essere di Fratelli d’Italia (#poveriannoi ) e proveniente da dove spira il maestrale mentre Massimo Mallegni ha già il volo prenotato per Roma".

