Scuola Giusti, Barsanti (CasaPound): "Il comune è colpevole dell'assenza di riscaldamento"

martedì, 9 gennaio 2018, 14:58

"La situazione alla Scuola Giusti è grave: da mesi viene denunciata la mancanza di riscaldamento e il Comune non ha ancora fatto niente". Interviene così il Consigliere comunale Fabio Barsanti (CasaPound) in merito all'inabilità della palestra della Scuola Giusti a causa del freddo. "I genitori degli alunni stanno protestando da ottobre per il freddo - continua Barsanti - e hanno addirittura dovuto portare delle stufe da casa. Gli studenti hanno dovuto fare educazione fisica con pochi gradi di temperatura, fino a quando non è stato più possibile farla: un grave danno per la formazione dei ragazzi e delle ragazze della scuola."

"I primi di dicembre avevo sollevato personalmente la questione il problema in sede di Commissione sociale - continua Barsanti - ed era stata data raccomandazione di risolvere il problema quanto prima. Ora, dopo lo stop alle ore di educazione fisica, anche i corsi sportivi serali che si tengono nella palestra sono stati interrotti. Sono passati quindi mesi di colpevole inerzia da parte del Comune di Lucca e l'Assessore competente, incalzato dalle proteste, ora promette di risolvere il problema in tempi rapidi. Allora mi chiedo: dov'era l'Assessore fino ad oggi? Perché alla Giunta Tambellini serve sempre uno scandalo sui giornali per lavorare nell'interesse di Lucca? Adesso speriamo in un intervento rapido, ma le promesse del Comune sembrano per ora solo un'amara presa in giro per le famiglie di studenti e iscritti ai corsi sportivi."

"Le strutture sportive a Lucca vivono un generale stato di abbandono da parte del Comune, ma quando si tratta di palestre scolastiche l'inerzia diventa ancora più grave. Se penso poi che anche gli anziani delle residenze comunali sono stati lasciati al freddo - conclude Barsanti - colpisce come questa Giunta riesca a scontentare davvero tutti."