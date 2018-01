Politica



Simone Di Stefano a Lucca per annunciare le candidature a Camera e Senato di CasaPound Italia

mercoledì, 24 gennaio 2018, 13:38

Il segretario nazionale e candidato premier del movimento terrà una conferenza stampa domani mattina presso la sede provinciale di via Michele Rosi 76. Al centro dell'incontro le candidature lucchesi del movimento per i collegi uninominali e il programma politico di CasaPound Italia.



"Il primo tour toscano di Simone Di Stefano parte da Lucca - dichiara in una nota Fabio Barsanti, coordinatore provinciale di CasaPound - per annunciare ai cittadini chi saranno i candidati da poter votare nel nostro collegio e per far conoscere i punti salienti del nostro programma politico per le elezioni del 4 marzo. Una conferenza stampa ed una visita veloce alla città dove si è registrato il secondo miglior risultato del nostro movimento alle elezioni amministrative, per poi proseguire a Marina di Pisa e successivamente a Cecina."



"I lucchesi che vorranno venire ad ascoltare Di Stefano saranno i benvenuti - prosegue la nota - tuttavia l'incontro sarà rivolto principalmente alla stampa, e si terrà presso la nostra sede alle ore 12:30. Da domani inizierà di fatto la campagna elettorale di CasaPound sul territorio lucchese, in attesa di depositare in questi giorni le firme necessarie, raccolte in grandissimo numero grazie alla partecipazione di molti nostri concittadini. La mobilitazione ottenuta con la raccolta firme - conclude Barsanti - ci porta ad essere ottimisti circa il risultato che possiamo ottenere in un'appuntamento elettorale che rappresenta sempre di più un appuntamento con la storia: ovvero la possibilità di portare un elemento realmente e radicalmente nuovo in Parlamento."