Testaferrata: "Sicurezza nelle scuole:la maggioranza non vuole affrontare il problema"

mercoledì, 17 gennaio 2018, 19:19

Lo afferma Simona Testaferrata, consigliere di Forza Italia e membro della commissione scuola del comune di Lucca,nel commentare il diniego ricevuto dall'amministrazione Tambellini alla richiesta del gruppo Forza Italia di far visita ad ogni plesso scolastico di competenza del comune.

Simona Testaferrata puntualizza che "In realtà il percorso proposto dalla maggioranza (arrivato a seguito della nostra richiesta di visitare le strutture scolastiche)ad organizzare incontri nelle scuole con la commissione è solo fuffa mediatica. Infatti in questo modo la maggioranza pensa di tacitare le segnalazioni provenienti dai cittadini ,circa la criticità presenti nelle varie strutture,organizzando incontri nelle scuole che però nella sostanza non affrontano concretamente il problema ma servono solo come spot elettorale. Prova ne è che lo stesso percorso che la commissione vuol seguire è già stato fatto, nella scorsa legislatura senza alcun tipo di risultato".

"È fondamentale - conclude Testaferrata - agire nell'interesse primario delle tantissime famiglie che quotidianamente ci segnalano problemi nelle strutture scolastiche e non lavarsene le mani con la semplice organizzazione di passerelle nei vari consigli di istituto".