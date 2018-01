Politica



Tutti i nominativi dei candidati toscani della Lega per le politiche

lunedì, 29 gennaio 2018, 14:35

"Abbiamo recepito prontamente - afferma Manuel Vescovi, segretario toscano della Lega - i nominativi dei candidati leghisti scelti dal Federale di Milano e siamo pronti a sostenere col massimo impegno queste persone nei vari Collegi in cui saranno impegnate. Siamo consapevoli che in Toscana, rispetto ad altre regioni - prosegue il segretario - specialmente in alcuni Collegi, la sfida sarà difficile e ricca d'insidie, ma confido, comunque, in un ottimo risultato complessivo dei nostri qualificati candidati."

Questi, dunque, i candidati:

Proporzionale Camera (Arezzo, Siena e Grosseto): Claudio Borghi, Donatella Legnaioli, Manfredi Potenti, Elena Vizzotto.

Proporzionale Camera (Pisa e Livorno): Claudio Borghi, Donatella Legnaioli, Lorenzo Gasperini, Alessia Nencini.

Proporzionale Camera (Pistoia, Lucca e Massa): Guglielmo Picchi, Vannia Gava, Guido Mottini, Elisa Montemagni.

Proporzionale Camera( Firenze): Donatella Legnaioli, Andrea Barabotti, Patrizia Ovattoni, Federico Bussolin.

Proporzionale Senato 1: Alberto Bagnai, Sonia Fregolent, Manuel Vescovi, Tiziana Nisini.

Proporzionale Senato 2: Erika Stefani, Manuel Vescovi, Tiziana Nisini, Hubert Ciacci.

Uninominale Camera (Livorno): Lorenzo Gasperini

Uninominale Camera (Siena): Claudio Borghi

Uninominale Camera(Pisa): Edoardo Ziello

Uninominale Camera(Poggibonsi): Donatella Legnaioli.

Uninominale Camera(Empoli): Sonia Ciraolo

Uninominale Camera(Grosseto): Mario Lolini.

Uninominale Senato (Pisa): Rosellina Sbrana

Uninominale Senato (Firenze): Alberto Bagnai

Uninominale Senato (Arezzo): Tiziana Nisini