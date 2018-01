Politica



Varchi telematici sempre in attesa di autorizzazione

mercoledì, 17 gennaio 2018, 01:43

Varchi telematici di via del Fosso e via del Gonfalone ancora in attesa di autorizzazione ministeriale. Lo ha comunicato l'assessore Celestino Marchini, rispondendo a un'interrogazione del consigliere Fabio Barsanti (CasaPound).

L'ex candidato sindaco dell'estrema destra ha chiesto lumi alla giunta sul funzionamento degli strumenti di rilevamento e sui relativi costi. Marchini ha ricostruito gli scambi avvenuti tra comune e ministero, spiegando che la lentezza è stata dovuta a un disguido con le mail. In attesa della decisione, i varchi sono sì in funzione, ma non possono essere utilizzati per erogare sanzioni. Entrambi i varchi sono costati 45mila euro.

L'assessore ha comunque assicurato che la cosa sta andando avanti e che l'autorizzazione arriverà a breve.

E. B.