Politica



Vittorio Sgarbi lancia la corsa di Rinascimento: "Siamo al 2,1 per cento"

mercoledì, 10 gennaio 2018, 14:05

di eliseo biancalana

Vittorio Sgarbi a Lucca fa il punto sulla strategia politica di "Rinascimento" e lancia il possibile simbolo per le elezioni, anche se non è ancora del tutto escluso l'ipotesi di un'intesa con i centristi del centrodestra. "Siamo al 2,1 per cento" ha detto il critico d'arte a proposito del consenso del suo movimento politico.

L'occasione per parlare delle strategie politiche del partito è stata la presentazione del libro "Rinascimento", scritto a quattro mani con l'ex ministro Giulio Tremonti. L'incontro è avvenuto nella sala Tobino di Palazzo Ducale. Il critico d'arte ha spiegato che quelli appena trascorsi sono stati giorni piuttosto complicati. Dopo aver premesso che è esclusa l'ipotesi di alleanza con il Partito Democratico, Sgarbi ha ricostruito la difficile trattativa con il centrodestra. Il critico d'arte ha rivelato che già da tempo aveva fatto un'intesa con il gruppo parlamentare GAL (Grandi Autonomie e Libertà) che avrebbe dovuto consentire a Rinascimento di correre alle politiche senza bisogno di raccogliere le firme dei cittadini per presentare la lista. A complicare le cose è stato l'ingresso nella partita dell'UDC, che il 21 dicembre ha anch'essa siglato un'intesa con GAL. Si è così creato "uno strano condominio", ha spiegato il critico, che comunque avrebbe cercato di trovare un'intesa intorno al cosiddetto "lodo Ghedini" (dal nome del politico di Forza Italia Niccolò Ghedini). L'ipotesi era quella di creare un'unica lista con UDC, Rinascimento e il raggruppamento centrista Noi per l'Italia. Nei giorni scorsi era anche uscito sui giornali il possibile simbolo. Ma poi l'intesa sarebbe naufragata per le resistenze della componente centrista. A questo punto Rinascimento si è trovato da solo e senza firme, ma Sgarbi ha garantito di non essersi dato per vinto. Al momento sono tre le ipotesi in campo per Rinascimento. La prima è presentarsi fuori dal centrodestra con una propria lista, grazie alla possibile intesa con un altro gruppo parlamentare, che eviterebbe così di dover raccogliere le firme. Rinascimento si presenterebbe insieme con MIR (Moderati in Rivoluzione), e probabilmente si alleerebbe con Stefano Parisi. Gli ultimi favorevoli sondaggi avrebbero però riaperto la strada dell'intesa con il centrodestra, e quindi non è escluso che alla fine vada in porto l'accordo con i centristi o che Rinascimento entri in lista con Forza Italia.

L'incontro è stato moderato da Massimiliano Simoni. Erano presenti diversi politici locali, a partire dagli animatori lucchesi di Rinasciemento, Francesco Colucci e Francesco Poggi. Presente anche esponenti della lista civica Lei Lucca, ma il consigliere comunale ed ex candidato sindaco Donatella Buonriposi ha per ora escluso un'adesione del suo gruppo al partito di Sgarbi.