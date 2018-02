Politica



Adesione di “Liberi e uguali”all’appello Anpi contro il neofascismo

venerdì, 9 febbraio 2018, 14:37

Vivace e partecipato, l’incontro che si è svolto ieri sera al Circolo Arci di Sant’Alessio dove più di sessanta persone si sono ritrovate per incontrare i candidati di “Liberi e Uguali” al parlamento nelle prossime elezioni del 4 marzo.

Assente Cecilia Carmassi, colta dalla morte del padre proprio mentre svolgeva la sua attività politica, sono stati comunque disponibili a rispondere alle domande degli intervenuti Luca Baccelli, candidato al collegio uninominale per il Senato e Roberta Agostini candidata nel proporzionale per la Camera dei Deputati: diritto a una scuola pubblica e gratuita, impegno contro la guerra, iniziative a fianco degli ultimi contro la povertà, gestione del fenomeno dell’emigrazione, modalità del nuovo sistema elettorale sono state le questioni poste dai numerosi interventi.

Luca Baccelli ha sottolineato la posizione di “Liberi e Uguali”: “Siamo critici verso la decisione del ministro Minniti che ha vietato democratiche manifestazioni per i fatti di Macerata, forse scambiando i diritti di chi vuole esercitare democraticamente il proprio sentire con chi si pone fuori dal contesto costituzionale e sottraendosi di fatto ad un impegno e ad una vigilanza che ancora di più deve invece affermarsi. I coordinatori nazionali Civati, Fratoianni e Speranza hanno chiesto al ministro di revocare il divieto e permettere il libero svolgersi di quanto era stato programmato”

Sono state raccolte nella serata le firme di adesione all’appello promosso dall’ ANPI nazionale e sottoscritto da partiti e numerose organizzazioni per chiedere alle istituzioni l’ applicazione integrale delle leggi Scelba e Mancino, l’approvazione di regolamenti che vietino manifestazioni a chi si richiama direttamente o indirettamente al fascismo e lo scioglimento per legge delle organizzazioni neofasciste o neonaziste come imposto dalla XII disposizione transitoria della Costituzione.