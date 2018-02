Politica



Affitti, caccia agli evasori: il comune di Lucca tratta con Airbnb

mercoledì, 7 febbraio 2018, 00:28

Il comune di Lucca sta per concludere un accordo con Airbnb (noto portale web di annunci di affitti) per poter verificare eventuali inadempienze da parte di coloro che mettono in locazione i propri appartamenti violando le norme in materia di attività ricettiva. Lo ha annunciato il vicesindaco Giovanni Lemucchi in consiglio comunale.

"L'amministrazione comunale – ha spiegato Lemucchi – ha come obiettivo quello di intercettare all'origine le situazioni di irregolarità ed inadempienze verosimilmente diffuse nell'ambito dell'attività ricettiva turistica extraalberghiera, per questo è stato avviato un percorso per giungere in tempi brevi ad un accordo con Airbnb, una delle principali piattaforme web di intermediazione nel campo dell'offerta turistica. Tale possibile accordo potrebbe richiedere, tra l'altro, la modifica del regolamento vigente da parte del consiglio comunale e consentirà di intercettare una porzione significativa dell'attività di locazione turistica di appartamenti privati oggi sommersa, con un conseguente incremento positivo del gettito complessivo".

Airbnb mette in contatto chi cerca un alloggio o una camera per brevi periodi, con chi dispone di un qualsiasi tipo di sistemazione. Il sito fu aperto nell'ottobre del 2007 da Brian Chesky, Joe Gebbia e Nathan Blecharczyk.

E. B.