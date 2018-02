Politica



Aggressione al Campo di Marte: il sindaco dà mandato di riunire un tavolo tecnico

lunedì, 26 febbraio 2018, 20:44

A seguito del nuovo episodio di aggressione a i danni di due donne medico di continuità assistenziale (guardia medica) il sindaco, dopo aver contattato il presidente dell'Ordine dei medici ha dato mandato alla consigliera delegata alla sanità di convocare e coordinare un tavolo tecnico composto da Marco Farné direttore delle cure primarie della Asl, da Luisa Mazzotta referente della Commissione pari opportunità per l'Ordine dei medici di Lucca, dai rappresentanti sindacali dei medici di medicina generale, quelli dei giovani medici e dal responsabile per la Zona distretto di Lucca Luigi Rossi.

La prima riunione si è svolta nel pomeriggio di oggi (26 febbraio), sono state discusse le proposte per la riorganizzazione del servizio e le azioni da mettere in atto per garantire la sicurezza del personale nelle varie sedi territoriali dei medici di continuità. Il gruppo si ritroverà nei prossimi giorni per proseguire il lavoro sul tema.