Amianto al Passaglia, Vizzini (M5S): Rimuovere quanto prima, rischio serio per studenti e docenti"

lunedì, 19 febbraio 2018, 09:05

"Condivido lo sciopero della classe dell'Istituto Passaglia, non si può scherzare con il rischio amianto e i materiali lasciati dalla Provincia di Lucca nei cortili della scuola sono un problema per la sicurezza di studenti e docenti" così Gloria Vizzini, candidata M5S del territorio, in un post Facebook.



"Ricordo che l'amianto è sostanza in grado di provocare cancro al polmone e mesotelioma anche a distanza di decenni. Ammassare i materiali d'amianto in vasche coperte da semplici teli, al posto di smaltirle come da disposizioni di legge, è una scelta sbagliata. Auspico che l'ufficio tecnico della Provincia provveda quanto prima alla rimozione dei materiali, secondo le normative vigenti" conclude la candidata M5S Gloria Vizzini