Angelini: "La regione faccia chiarezza sui decreti del presidente del Consorzio Toscana Nord"

domenica, 4 febbraio 2018, 11:55

Fortunato Angelini, per il gruppo di minoranza in assemblea, chiama in causa la regione perché faccia chiarezza sulla regolarità di alcuni decreti adottati dal presidente del Consorzio Toscana Nord,

"La regione Toscana - esordisce - faccia chiarezza sulla regolarità dei decreti n° 6 e 8 del 10 gennaio 2018, adottati dal presidente del consorzio toscana nord, cui abbiamo opposto ricorso per annullamento ai sensi art 36 dello statuto consortile".

"Con lettera del 26 /1/2018 del dirigente regionale, del settore assetto idrogeologico , - spiega - ha preso posizione nei confronti del consorzio, in merito alle osservazioni pervenutegli ai decreti n° 6 e 8 adottati dal presidente, dal richiamo della regione , con nota del 26 /1/2018 emerge chiaramente che nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza art 22 commi 1 e 3 L/R 79/2012, concorda con i rilievi e le osservazioni presentate nel ricorso per annullamento dalla minoranza".

"Con lettera del 31/1/2018 - continua - il presidente del consorzio ha replicato alla regione, in particolare alla lettera del dirigente, asserendo di non aver commesso irregolarità ne violato lo statuto, rispondendo ai rilievi della regione con ragionamenti a nostro avviso "capziosi e artificiosi in netto contrasto con la norma " ricercando incomprensibili giustificazioni all'operato ai decreti n°6 e 8 del 10 gennaio 2018".

"Dalla replica del 31 gennaio si evince anche la decisa volontà di non ritornare sui propri passi - conclude - , trincerandosi dietro pretesti e giustificazioni che nulla hanno a che fare con il rispetto delle procedure amministrative e dei regolamenti consortili, quindi data la gravità dell'operato, con i decreti n° 6 e 8 del 10 gennaio scorso e le conseguenze prevedibili nel lasciare tutto nello stato di fatto, si rende necessario un'intervento formale della regione, atto a fare piena chiarezza e ripristinare quella legalità amministrativa a nostro avviso violata dai decreti presidenziali richiamati".