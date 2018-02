Politica



Apre lo sportello del Microcredito M5S

sabato, 24 febbraio 2018, 17:11

"Apre lo sportello del Microcredito M5S. Gli altri parlano di imprese e lavoro, noi facciamo qualcosa". Esordisce così il consigliere comunale pentastellato Massimiliano Bindocci che continua: "Avevamo espressamente previsto nel nostro programma elettorale alle comunali la costituzione di un ufficio interno al Comune per fornire assistenza e consulenza per il MICROCREDITO a 5 stelle, l'esito delle elezioni comunali, non ci ha consentito di rispettare il nostro proposito, ciò nonostante ottempereremo, per quelle che sono le nostre possibilità, a tale servizio. Abbiamo organizzato la sera del 12 febbraio 2018 un incontro aperto a tutta la cittadinanza dove sono stati dati ragguagli sulle finalità del microcredito e sono state fornite le linee guida per potervi accedere".

"Ora siamo lieti di annunciarvi - incalza Bindocci - che è attivo lo sportello a favore dei cittadini che vogliono ulteriori informazioni e assistenza per l'accesso al beneficio del MICROCREDITO M5S. Il microcredito a 5 stelle nasce dal taglio degli stipendi dei nostri parlamentari (10 milioni di euro circa all'anno) soldi che vengono versati in un fondo di garanzia del Ministero per lo sviluppo economico, ed ha la finalità di finanziare nuove imprese e/o imprese con non più di 5 anni di gestione, ma anche lavoratori autonomi( commercialisti, avvocati, medici, psicologi, giornalisti ecc.), anche con l'assenza di garanzie reali in capo all'utente a differenza del credito bancario tradizionale. Mettendo al centro "l'idea" imprenditoriale meritevole di un sostegno economico con un iter procedurale molto più snello".

"L'importo del finanziamento - conclude il consigliere comunale - può arrivare fino a 25 mila euro da restituire in sette anni, incrementabili di altri 10 mila euro su richiesta se le prime sei rate vengono pagate regolarmente, quindi può arrivare ad un totale di 35 mila euro. Inoltre l'avvio della pratica potrà beneficiare del supporto gratuito iniziale di vari consulenti del lavoro che hanno dato la loro disponibilità in tal senso. Allo scopo, da oggi è aperto lo sportello del MICROCREDITO M5S, chi volesse prendere contatto e usufruire di questo servizio può contattarci attraverso la mail m5slucca@libero.it gli verrà dato un appuntamento per una consulenza gratuita con un professionista che potrà guidarlo nei primi passi necessari per usufruire del beneficio".