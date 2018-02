Politica



Baccelli, soddisfazione per lo stanziamento a favore delle scuole della provincia

mercoledì, 7 febbraio 2018, 19:16

Stefano Baccelli, consigliere regionale e candidato per il centrosinistra alla Camera dei Deputati, nel collegio uninominale che comprende le aree di Lucca, Valle del Serchio, parte della Piana, Massarosa e Viareggio, esprime grande soddisfazione per lo stanziamento di quasi 9 milioni di euro deciso oggi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Baccelli, nella sua qualità di presidente della IV Commissione consiliare della Toscana Edilizia Scolastica, Infrastrutture e Ambiente, ha più volte auspicato la definizione di un programma governativo a favore del sistema scolastico locale, che consentisse di completare il piano per la messa in sicurezza delle scuole avviato nel 2013, quando Stefano Baccelli era presidente della Provincia, attraverso un apposito progetto strategico promosso con la Regione Toscana, i Comuni e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

"Il Miur – spiega Baccelli – ha fatto sapere che queste risorse serviranno prioritariamente per interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti, nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente. Sono stati finanziati anche le spese per ottenere il certificato di agibilità delle strutture e gli interventi di messa in sicurezza dei solai a seguito delle indagini tecniche (finanziate in precedenza sempre da Miur). Infine, sono stati finanziati anche gli interventi per l'adeguamento della scuola alle norme antincendio".