Politica



Barsanti (CasaPound): "Rsa, puntare sul Campo di Marte dopo che il Pd ha buttato via altri 36 mila euro del masterplan"

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:30

"Se le Rsa avranno un futuro, ciò si dovrà in buona parte all'opposizione in Consiglio comunale". E' questo il commento di Fabio Barsanti, consigliere comunale di CasaPound Italia, all'esito della riunione della Commissione affari sociali di oggi. "La maggioranza è stata costretta ad assumere una posizione su Villa Santa Maria grazie al consiglio comunale straordinario richiesto dalle minoranze e all'ordine del giorno presentato da CasaPound. Non apre, però, alla possibilità di coinvolgere direttamente l'opposizione".

"L'assessore Del Chiaro - continua Barsanti -ha deciso infatti di non far partecipare la commissione affari sociali ai tavoli fra amministrazione e sindacati. La motivazione è che il tavolo sia 'tecnico', ma abbiamo visto abbondantemente come la presenza della politica dia maggiore tranquillità e garanzia agli operatori. Proprio nella mozione presentata da CasaPound e adottata in Consiglio si è chiesto e ottenuto di coinvolgere la commissione in modo ampio: se si è giunti a questo percorso condiviso e proprio grazie al ruolo dell'opposizione".

"Fra gli altri punti emersi in consiglio - conclude Barsanti - c'era quello di valutare il Campo di Marte come sede di Rsa. Ritengo infatti che sia una destinazione coerente con la struttura, alla luce del nuovo fallimento del Pd lucchese, che ha buttato via 36mila euro per redigere un 'masterplan' più volte sbandierato per riqualificare l'ex ospedale, e che la regione Toscana ha però affossato perché non finanziabile. E ancora una volta le casse pubbliche pagano questi errori."