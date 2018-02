Politica



Barsanti (CasaPound): "Rsa Villa Santa Maria: l'opposizione ottiene un impegno concreto dalla maggioranza"

mercoledì, 21 febbraio 2018, 08:57

"Impegno per le Rsa lucchesi: l'ordine del giorno presentato da CasaPound, e firmato da parte dell'opposizione (Movimento 5 Stelle, Lega, SiAmo Lucca e Lucca in movimento), è stato approvato anche dalla maggioranza. Finalmente un impegno concreto". Commenta così il consigliere comunale Fabio Barsanti, alla fine del Consiglio straordinario convocato per discutere anche delle residenze per anziani.



"Le Rsa vivono una situazione critica, preoccupante per i lavoratori e gli ospiti - dice il consigliere di CasaPound Italia - per questo abbiamo chiesto di intensificare lo sforzo per dell'Amministrazione e continuare a coinvolgere la Commissione affari sociali, oltre a fornire garanzie occupazionali. L'ordine del giorno raccoglieva le proposte degli operatori, emerse da un incontro con i consiglieri di opposizione Bindocci, Cosentino, Santini e me, e puntava ad estendere l'attenzione a tutte le Rsa: Villa Santa Maria, Pia Casa e Monte San Quirico. Nel documento proposto c'è anche la richiesta di trattare con l'Asl il frazionamento del Campo di Marte - struttura che può ospitare una Rsa - e di mappare altri immobili pubblici utili allo scopo. Abbiamo chiesto inoltre di sollecitare le Fondazioni per trovare i fondi per il restauro di Villa Santa Maria."



"L'ordine del giorno così proposto da CasaPound, e sottoscritto da parte dell'opposizione, è stato sottoposto alla maggioranza. Dal dibattito è scaturito un ulteriore rafforzamento delle garanzie richieste e l'atto è stato poi adottato. E' stata inserita la creazione immediata di un tavolo per la questione occupazionale tra comune, Asl, sindacati, commissione affari sociali e l'acquisizione ufficiale del documento approvato all'unanimità dalla commissione stessa. Non posso che essere soddisfatto degli impegni presi dal Consiglio e dalla Giunta. Abbiamo ottenuto il massimo possibile in questa seduta straordinaria - conclude Barsanti - in questo momento delicato e poco rassicurante per gli operatori e le Rsa."