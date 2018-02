Politica



Bergamini (CasaPound): "Diritto alla proprietà della casa con il Mutuo Sociale"

giovedì, 22 febbraio 2018, 16:38

"Abbiamo il dovere di stabilizzare l'esistenza del nostro popolo e proprio per questo vogliamo il "Mutuo sociale", ovvero rivoluzionare il concetto di mutuo prima casa". Lo afferma Riccardo Bergamini, candidato al Senato per la lista CasaPound Italia.

"Alle famiglie non proprietarie che ne facciano richiesta deve essere erogato il MutuoSociale. Non un prestito di denaro - continua Bergamini - ma l'acquisto diretto dell'immobile da parte dell'istituto di credito (privato o pubblico). Immobile che i richiedenti riscatteranno mensilmente con 1/4 delle entrate familiari. Se il Mutuo Sociale si interrompe per cause gravi e accertate (non è possibile recedere unilateralmente) le rate vengono restituite al netto dell'interesse maturato dall'istituto di credito e al netto di una eventuale ristrutturazione dell'immobile. E per questo deve essere prevista la creazione di un Istituto per il Mutuo Sociale (ente pubblico) per sopperire a carenze o rifiuti degli istituti di credito privati. Bisogna agire con la costruzione diretta, su terreni pubblici, ad opera delle regioni, di case e quartieri da vendere a prezzo di costo alle famiglie non proprietarie con rate mensili non superiori al quinto del reddito, senza passare per il cappio delle banche."

"Viviamo in un tempo di proletarizzazione forzata - conclude il candidato di CasaPound - dobbiamo porre fine all'usura del mutuo bancario e lo strozzinaggio dell'affitto obbligato. Tutti i nuclei familiari devono divenire proprietari della casa in cui vivono. (vedi qui il progetto completo: http://www.mutuosociale.org).