Politica



Bianucci (Sinistra con Tambellini): "Priorità agli interventi nei quartieri e alle manutenzioni: il comune conta di investire nel 2018 ben 58milioni di euro"

venerdì, 2 febbraio 2018, 14:45

"Col piano triennale delle opere pubbliche, il Comune progetta di investire sul territorio nel 2018 qualcosa come 58milioni di euro. Lo fa con un piano concreto e realistico, che vive come prioritario l'impegno per le manutenzioni e per le periferie. E avendo cura di mantenere una visione complessiva e coerente di Città".

Così Daniele Bianucci, consigliere comunale di Sinistra con Tambellini e presidente della commissione lavori pubblici, sul piano triennale delle opere pubbliche, approvato ieri sera (giovedì 1 febbraio) in Consiglio comunale.

"La commissione lavori pubblici ha compiuto un lungo percorso di partecipazione e condivisione per la progettazione del piano, incontrandosi più volte per riflettere sulle necessità e le priorità – sottolinea Daniele Bianucci – D'altronde, di fronte ad una generale scarsità di risorse, dovuta anche al netto contrarsi degli introiti per gli oneri di urbanizzazione, ormai non è più il tempo, quando si pianifica il programma dei lavori, di pensare a un "libro dei sogni". Abbiamo quindi preferito privilegiare una road-map concreta e realistica, che si concentra in particolare sulle manutenzioni di scuole, strade, impianti sportivi e strutture cimiteriali. E che dà atto, con soddisfazione, della capacità dell'Amministrazione comunale di intercettare risorse esterne: grazie ad esempio ai finanziamenti ricercati ed ottenuti sulla linea di stanziamento dei "quartieri social", insieme ai lavori in partenza a Sant'Anna riusciamo adesso a mettere in programma opere di riqualificazione che presto prenderanno il via nei principali quartieri cittadini, San Concordio e San Vito".

Nel piano triennale delle opere trovano spazio gli interventi all'illuminazione pubblica (400mila euro), gli ampliamenti ai cimiteri di Sant'Angelo (720mila euro), di Picciorana (520mila euro), di Vicopelago (320mila euro), di Sant'Alessio (650mila euro) e Pontetetto (350mila euro). Oltre 5milioni di euro vanno complessivamente ai progetti per il 2018 per la manutenzione e la riqualificazione degli istituti scolastici. In Centro storico, 615mila euro vanno per i lavori conclusivi per l'adeguamento interno dell'ex Cavallerizza, e quasi 5milioni di euro per la realizzazione dell'Expo del Fumetto. Per quanto attiene gli impianti sportivi, attenzione per la messa a norma del Palasport in via delle Tagliate (188mila euro), il rifacimento della pista di atletica del Campo scuola Martini (140mila euro) e della palestra a San Lorenzo a Vaccoli (203mila euro) e più in generale per la manutenzione straordinaria degli impianti.