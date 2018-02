Politica



Bonturi (Pd) risponde a SiAmo Lucca sulla querelle vigili-sindaco: "Invece di chiedere l'intervento del prefetto, lo faccia intervistare da Santini"

martedì, 27 febbraio 2018, 18:55

Renato Bonturi, del Pd, replica al gruppo di opposizione SiAmo Lucca in merito alla polemica innescata dalla lettera sottoscritta dai vigili urbani di Lucca e indirizzata all'assessore Francesco Raspini:

La lista Siamo Lucca, senza nemmeno entrare nel merito della vertenza tra il Comune ed il comando della polizia municipale, chiede l'intervento del Prefetto Maria Laura Simonetti. Prima di fare una così importante richiesta sarebbe quantomeno necessario conoscere la posizione dei consiglieri di opposizione sull'opportunità del passaggio per i vigili urbani da settimana corta a settimana lunga, ovvero sulla possibilità che i turni di lavoro settimanali siano organizzati, a parità di ore lavorate, in 5 giorni lavorativi e due riposi oppure 6 giorni lavorativi ed uno di riposo.

Secondo noi le motivazioni espresse dalla Giunta Comunale rispondono pienamente alle richieste di maggior sicurezza pervenute dai cittadini ed emerse anche nell'ultimo consiglio comunale dedicato a queste tematiche.

Secondo noi è estremamente grave tirare in ballo una delle più alte autorità dello Stato all'interno di una dialettica tra il Comune ed una parte dei suoi dipendenti e ci chiediamo inoltre, in base a quale principio democratico, la lista Siamo Lucca ritenga che gli unici cambiamenti organizzativi possibili, siano quelli fatti con il consenso di entrambe le parti. Nel rispetto della legge, il Sindaco, la giunta ed i consiglieri di maggioranza hanno il diritto ma anche il dovere di governare e prendere decisioni.

In ogni caso se proprio la lista Siamo Lucca vuole chiedere un intervento del Prefetto sul caso in questione, potrebbe chiedere al suo capogruppo Remo Santini, da poco nominato capo-redattore del La Nazione di Viareggio, di intervistarla. In questo modo Santini, nella sua qualità di giornalista super-partes, potrebbe unire le utili informazioni che riceverà per i suoi lettori al ruolo di consigliere comunale che svolge per i suoi elettori.