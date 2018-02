Politica



Buonriposi, Frediani e Poggi: il tris lucchese di Civica Popolare

mercoledì, 7 febbraio 2018, 14:06

di eliseo biancalana

"Presentiamo stamani la lista Civica Popolare di Beatrice Lorenzin" ha esordito Donatella Buonriposi, capolista al Senato per il raggruppamento centrista. Al suo fianco altri due candidati: l'assessore di Capannori Serena Frediani (anche lei in corsa per il Senato) e l'ex sindaco di Borgo a Mozzano Francesco Poggi (in lista alla Camera). La presentazione è avvenuta stamani nei locali della Domus Romana in centro storico.

Concretezza, fattibilità e civismo sono le parole d'ordine della lista, almeno secondo la Buonriposi, che è anche consigliere comunale a Lucca. Alle ultime elezioni locali si presentò come candidata a sindaco, sostenuta dalla lista civica Lei Lucca e da Rinascimento. La consigliere ha spiegato che la scelta di candidarsi alle politiche si pone in continuità con il percorso intrapreso alle ultime amministrative, ma sebbene si proponga in una lista alleata al Partito Democratico, Buonriposi ha escluso un suo ingresso nell'amministrazione Tambellini. "Non ho velleità di entrare nella giunta del comune, avrei potuto farlo fin dall'inizio" ha rivelato. Parlando delle politiche, Buonriposi si è detta "stupita" da una campagna elettorale fatta di "grandi promesse". Tra i temi su cui intende impegnarsi in parlamento in caso di elezione, ha citato la formazione, i giovani, il lavoro e l'Europa. "Io provengo dal mondo della scuola" ha ricordato, facendo riferimento al suo incarico di dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara. Per queste elezioni non ha preso un'aspettativa dal lavoro. "Sto continuando a lavorare" ha sottolineato.

"Questa non vuole essere una lista civetta, è l'avvio di un progetto politico" ha sostenuto Frediani. "Il nostro tentativo – ha continuato – è rispondere al clima di protesta non con il populismo (che vediamo nelle altre coalizioni) ma con la riconciliazione". Francesco Poggi ha invece ripercorso le tappe principali del suo percorso politico. "Sono vent'anni che non appartengo a nessun partito" ha sostenuto, affermando che il suo riferimento è la dottrina sociale della Chiesa Cattolica. L'ex sindaco ha ammesso di non avere possibilità di essere eletto, ma si è detto fiducioso del fatto che la lista superi la soglia di sbarramento del 3 per cento.