Cala il sipario su Villa Santa Maria, incognite sul futuro dei lavoratori

martedì, 20 febbraio 2018, 23:11

di eliseo biancalana

Dal primo luglio cesserà l'attività della RSA di Villa Santa Maria. Lo ha confermato il sindaco Alessandro Tambellini, durante il consiglio comunale straordinario aperto convocato su richiesta delle opposizioni. Per i 53 lavoratori della struttura (diversi dei quali hanno assistito alla seduta consiliare) si prospettano grosse incognite sul futuro. "Inizierò subito i colloqui con l'Asl, i sindacati, il centro per l'impiego e con tutti i soggetti che possono darci una mano" è stato l'impegno del primo cittadino con i dipendenti, che sono per lo più donne con figli a carico.

Il 30 giugno scadrà infatti la proroga concessa alla cooperativa KCS che gestisce la RSA. L'edificio necessita di lavori ingenti, che l'ufficio tecnico ha stimato aggirarsi intorno ai due milioni di euro. L'intenzione dell'amministrazione è quella di mettere a gara la struttura da recuperare, prevedendo un periodo di affidamento di concessione molto lungo (venti-venticinque anni) per consentire al privato di rientrare delle spese. L'incognita maggiore sull'eventuale esito della gara è però data dal fatto che il comune non può garantire il numero di ospiti, dato il vigente regime della libera scelta che consente all'anziano di stabilire dove collocarsi. Per il privato questo comporta l'accollarsi di un rilevante rischio di impresa. Poiché inoltre la presenza degli ospiti non può coesistere con i lavori da fare, i 28 anziani presenti a Villa Santa Maria dovranno spostarsi altrove. "Occorre comunicare formalmente alle famiglie ciò che si sta preparando – ha spiegato il sindaco – e contestualmente cercheremo di esaminare possibilità di collocamento nelle nostre strutture e in altre che potranno aprirsi". Tambellini ha sottolineato che a rendere problematica la situazione è la carenza di risorse per finanziare le quote sociali, senza le quali non è possibile avere nuovi ingressi e creare conseguenti posti di lavoro; la retta della RSA è infatti costituita da una quota sanitaria, a carico del servizio sanitario regionale, e da una quota sociale, a cui compartecipa il comune. "Noi con i nostri mezzi arriviamo fino a qua" è stata l'ammissione del sindaco, che si è mostrato scettico sia sull'ipotesi di spostare la RSA al Campo di Marte, sia su un possibile intervento delle fondazioni.

Il consiglio ha visto gli interventi di alcune lavoratrici di Villa Santa Maria: Claudia Gemignani (oss), Giusi Scerri (educatrice) e Stefania Masini (infermiera). Dalle loro parole è emerso l'orgoglio per il delicato lavoro che svolgono a favore degli assistiti ("noi tutti siamo la loro famiglia, per alcuni l'unica" ha detto la Gemignani) e la solidarietà che le lega nel difendere i propri posti di lavoro. Più in generale, tra le dipendenti presenti è apparso evidente un sentimento di malessere per come è stata gestita la vicenda della RSA. Tra gli interventi esterni c'è stato anche quello del responsabile locale di Fratelli d'Italia Marco Chiari, che ha sostituito il collega di partito e consigliere comunale Nicola Buchignani. "Non si scherza con le RSA, non si scherza con la salute dei cittadini" ha affermato l'ex assessore, che ha chiesto al sindaco di assumere impegni precisi su Villa Santa Maria e ha proposto di coinvolgere le fondazioni. Critiche alla giunta sono arrivate dai consiglieri Massimiliano Bindocci (M5S), Samuele Cosentino (SìAmo Lucca), Giovanni Minniti (Lega) e Marco Martinelli (Forza Italia), che (con toni diversi) hanno tutti imputato all'amministrazione la responsabilità di aver portato la RSA nella drammatica situazione attuale. Pilade Ciardetti (PD) ha invece esposto il lavoro della commissione politiche sociali sul tema del consiglio.

Nonostante l'aspra polemica sul passato, c'è stata una convergenza sul futuro grazie a un ordine del giorno delle minoranze, presentato dal consigliere Fabio Barsanti (CasaPound). Il testo chiede di coinvolgere la commissione politiche sociali sulle prossime decisioni sulla struttura e di individuare soluzioni per tutelare anziani e posti di lavoro.

Nella foto: alcune lavoratrici di Villa Santa Maria in consiglio comunale.