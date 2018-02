Politica



Carmassi e Baccelli sottoscrivono le sette proposte del mondo cattolico per una nuova politica sulle migrazioni

martedì, 13 febbraio 2018, 11:25

Cecilia Carmassi e Luca Baccelli sottoscrivono le sette sfide che il mondo dell’associazionismo cattolico ha proposto alla politica in vista delle elezioni del 4 marzo attraverso il documento "Proposte per una nuova agenda sulle migrazioni in Italia".



"Il dramma epocale dei migranti che attraversa oggi tutta l'Europa mette in luce una profonda crisi dei nostri valori comuni su cui l’Unione si fonda. In queste settimane alla rude campagna delle destre c'è chi ha scelto, ancora una volta, un silenzio imbarazzante su un tema così importante per il timore di perdere consensi.



Coerenti con la nostra storia,e convinti che il tema non possa essere rimandato, aderiamo da subito alla proposta fatta dall’associazionismo cattolico italiano, assicurando di proseguire l'impegno ad alimentare il confronto affinché si dia spazio alle esigenze di convivenza civile e di giustizia sociale proponendo politiche nazionali ed europee capaci di assicurare diritti e dignità a chi oggi lascia la propria terra - spesso martoriata da povertà, violenza e guerra - nella speranza di una vita migliore."



Sette le proposte ispirate dai costanti appelli di Papa Francesco ad “Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare” i migranti e i rifugiati, che compongo il documento:



- Riforma della legge di cittadinanza

- Nuove modalità d’ingresso in Italia

- Regolarizzazione su base individuale degli stranieri “radicati”,

- Abrogazione del reato di clandestinità

- Ampliamento della rete Sprar

- Valorizzazione e diffusione delle buone pratiche

- Effettiva partecipazione alla vita democratica.



"Proposte per una nuova agenda sulle migrazioni in Italia" è proposto dalle associazioni e organizzazioni ecclesiali Acli, Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo (ASCS Onlus), Associazione Papa Giovanni XXIII, Azione Cattolica Italiana, Centro Astalli, Centro Missionario Francescano Onlus (Ordine dei Frati Minori Conventuali), CNCA, Comboniani, Comunità Sant'Egidio, Conferenza Istituti Missionari Italiani, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Federazione Salesiani per il Sociale, Fondazione Casa della carità, Fondazione Somaschi, FUCI, GiOC - Gioventù Operaia Cristiana, Istituto Sturzo, Movimento dei Focolari Italia, Paxchristi, U.I.S.G.