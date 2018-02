Politica



Chiari (FdI): "Comincia la solita storia: Baccelli ha incontrato in orario di lavoro i dipendenti del Teatro del Giglio in visita elettorale"

martedì, 6 febbraio 2018, 10:31

Marco Chiari, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia, critica l'incontro del candidato del Pd alle elezioni politiche, Stefano Baccelli, alle rappresentanze sindacali e maestranze del teatro del Giglio in orario di lavoro.



"Seguendo uno stile discutibile - esordisce -, Stefano Baccelli, candidato di un Pd in evidente e totale perdita di credibilità ha incontrato, in orario di lavoro, rappresentanze sindacali e maestranze del teatro del Giglio .Un metodo che segnaliamo, per l'ennesima volta, pur sapendo che niente verrà fatto e che aveva caratterizzato la campagna elettorale per le comunali".



"Purtroppo Baccelli - incalza Chiari -, comportandosi in questo modo, conferma l'arroganza elettorale di un Pd che crede e pensa di disporre di enti pubblici e dipendenti, evidentemente confidando in una sudditanza che avrà i suoi buoni motivi di supporre tale. Proprio per interrompere questo circolo vizioso il centrodestra ha opposto a lui, rappresentante della casta rossa che da venti anni vive brillantemente di indennità pubbliche, un imprenditore come Riccardo Zucconi, che può vantare numerosi successi nelle attività che hanno generato lavoro e benessere".



"Certamente - attacca - Baccelli è in difficoltà, perché quando in modo autoreferenziale e generico parla di sua capacità amministrativa ( mia nonna diffidava di chi si loda da solo e faceva bene..) ci dovrebbe spiegare dove riscontra tale abilità. Si parla dello stesso Baccelli che incolpò le nutrie di aver causato l'alluvione dell'Oltreserchio, piuttosto che di colui che ha lasciato in una condizione veramente preoccupante, dopo dieci anni di inutile presidenza provinciale , le strade, le scuole,il reticolo idrogeologico, l'ambiente, la cultura , la promozione del territorio e via ancora, tutte sue competenze".



"La favola che Baccelli ha dalla sua le famiglie lucchesi - conclude - è ormai datata e anche se qualcuno ancora ci crede, basta che si concentri sulla sua storia per capire che Lucca ha bisogno di ben altre personalità per essere rappresentata a Roma".

In merito alla nota diffusa questa mattina dal coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Marco Chiari, il Teatro del Giglio chiarisce che ieri (lunedì 5 febbraio) Stefano Baccelli si trovava al Teatro del Giglio, nella sua veste di consigliere regionale, su invito dell'Associazione Musicale Lucchese, per la conferenza stampa di presentazione di Lucca Classica 2018, manifestazione sostenuta dalla Regione Toscana.