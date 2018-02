Politica



Chiari (FdI): "Una commissione d’inchiesta del consiglio comunale per chiarire la situazione delle Rsa"

lunedì, 19 febbraio 2018, 16:01

"Una commissione d’inchiesta del consiglio comunale per chiarire la situazione delle Rsa". La chiederà nella seduta del consiglio comunale aperto il segretario di Fratelli d’Italia, Marco Chiari, il quale ha chiesto di poter intervenire per presentare una dettagliata informativa-denuncia sulla gestione dei centri di assistenza per gli anziani e i lungodegenti.

Chiari parla di una situazione di degrado indecente in un settore delicato che, in passato, rappresentava un fiore all’occhiello per la qualità dei servizi del Comune. Nel mirino la convenzione con la cooperativa Proges di Parma e il mancato rispetto del capitolato di appalto, in assenza, secondo il segretario di Fratelli d’Italia, di adeguati controlli da parte dell’amministrazione comunale.

A Chiari risulta intanto che non siano stati pagati i previsti canoni di affitto delle strutture (a meno che ciò non sia avvenuto in questi giorni) per tutto il 2017 e contesta una fattura per spese di manutenzione presentata dalla Proges al Comune per opere non previste nel capitolato tecnico dell’appalto, e che dovrebbero essere a carico del concessionario. In ogni caso per Chiari il Comune, di fronte ai mancati pagamenti del canone, avrebbe dovuto procedere con la messa in mora, evitando un danno patrimoniale alle casse del Comune.

All’amministrazione comunale il segretario contesta anche le mancate verifiche di vigilanza e controllo sui servizi nelle Rsa e sulla verbalizzazione del materiale consegnato al concessionario.

"Più grave ancora - secondo Chiari -, il fatto che nelle Rsa sia in atto una prassi di privatizzazione dei posti. Per contratto, dice il segretario, ne potevano essere utilizzati solo cinque alla Pia Casa, ma il numero sarebbe aumentato, anche in altre strutture, e senza autorizzazioni formali da parte del Comune".

Violazioni per Chiari ci sono anche nel numero di persone per stanza: quattro, quando per la legge regionale dovrebbero essere due. Chiedendo spiegazioni anche sulla verifica della presenza del piano delle emergenze, Fratelli d’Italia sollecita l’istituzione di una commissione d’inchiesta.