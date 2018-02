Politica



Clamorosa gaffe a Viareggio: "Niente vie intitolate a Mafalda di Savoia". In consiglio comunale la maggioranza cancella il nome della principessa morta a Buchenwald

lunedì, 19 febbraio 2018, 21:40

di giacomo mozzi

Clamorosa gaffe questa mattina nella 'tana' di Giorgio Del Ghingaro, ossia l'aula del consiglio comunale dei cugini di Viareggio.

L'ultimo punto trattato dal consiglio comunale, infatti, era quello dell'assegnazione dei nomi alle vie e piazze di Viareggio e qui si è scatenata un'incomprensione o, come definita da Alessandro Santini di Forza Italia, una mancanza di cortesia da parte dei consiglieri di maggioranza quando - dopo che tutti si erano complimentati con la commissione nelle persone di Maria Stefania Carraresi e di David Zappelli, dopo aver ricordato la figura di Giuseppe Lombardi, uno dei poliziotti uccisi quarant'anni fa insieme a Gianni Mussi e Armando Femiano a Querceta - mancava un nome, quello di Mafalda di Savoia.

Il consigliere Santini, allora, si è sentito preso in giro dato che era stato chiamato espressamente per proporre il nome di Mafalda di Savoia in ricordo di tutte quelle mamme italiane deportate nei campi di concentramento e morte proprio in quell'occasione, ma il nome nell'ultima lista era assente. Il consigliere Zappelli ha cercato di calmare Santini motivando che il nome non era presente perché, visto il ritorno delle salme della famiglia Savoia in Italia, hanno convenuto di prendere tempo prima di approvare la decisione del nome di Mafalda di Savoia.

A questo punto, chiamato in causa dallo stesso Santini, è intervenuto il sindaco Giorgio del Ghingaro che ha chiuso la discussione precisando che lui aveva chiesto ai consiglieri di proporre dei nomi di persone che avessero fatto qualcosa per la città di Viareggio e che fossero degni di essere ricordati nella storia di questa città. "Su questi temi è opportuna l'unanimità - ha detto - quindi propongo di fare chiarezza tra i consiglieri e nel prossimo consiglio comunale si discuterà questo punto come primo all'ordine del giorno".

In aula consiliare era presente la vedova Lombardi la quale non ha gradito la decisione del rinvio dato che aspetta da oltre 40 anni un'intitolazione a Viareggio per suo marito.