Confartigianato incontra l’onorevole Deborah Bergamini

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:16

Oggi pomeriggio, 14 febbraio, gli attivisti e simpatizzanti di Potere al Popolo hanno riempito Piazza San Frediano, per augurare a tutti e tutte un buon San Valentino all’insegna dell’amore in ogni sua forma

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:04

Riccardo Bergamini, candidato lucchese al Senato per CasaPound Italia, interviene sul dibattito circa il 'voto utile', spiegando perché votare CasaPound

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:00

Riccardo Zucconi, candidato al collegio della Camera dei Deputati di Lucca, Piana,Versilia, Valle del Serchio e della Lima per il centrodestra unito commenta il silenzio di Stefano Baccelli in merito all'appello di un impegno comune per garantire la sicurezza ai cittadini della provincia

mercoledì, 14 febbraio 2018, 14:44

"Gli ultimi anni hanno visto un monocolore amministrativo gravare pesantemente sulla costa lucchese. Governi, Regione e Provincia, tutti sotto la stessa bandiera, e i risultati sono quelli che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno", ad affermarlo è il candidato della coalizione di centrodestra nel collegio di Lucca, Riccardo Zucconi, segretario...

mercoledì, 14 febbraio 2018, 12:21

Con la presentazione dei candidati è ufficialmente partita la campagna elettorale della lista di centrodestra Noi con l’Italia Udc. Anche l’onorevole Nedo Lorenzo Poli è candidato nel collegio plurinominale Lazio 2, che comprende le provincie di Latina e Frosinone

martedì, 13 febbraio 2018, 15:46

Un ricco programma quello presentato dagli esponenti zonali dell'Unione di Centro che si apprestano ad affrontare le elezioni con i candidati Francesco Pifferi e Alessia Lombardi alla Camera e Michela Rugani al Senato