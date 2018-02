Politica



Consani (SìAmo Lucca): "Piano triennale, serve più chiarezza: che fine ha fatto il parcheggio alla manifattura?"

venerdì, 2 febbraio 2018, 12:23

La consigliera comunale di opposizione, Cristina Consani, del gruppo SìAmo Lucca, interviene in consiglio comunale sul piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020 chiedendo che fine abbia fatto il parcheggio alla manifattura.



"Per quanto riguarda il "Programma triennale delle opera pubbliche 2018-2020", dell'ammontare complessivo di 89 milioni di euro, abbiamo sentito, fino ad oggi, da parte della maggioranza, solo lodi; scarsi, però, i dati forniti, almeno per quanto riguarda i consiglieri di prima nomina che, come me, avrebbero avuto il diritto di avere dati più analitici e comprensibili.Innanzitutto per quanto riguarda le risorse disponibili. Io pensavo che, se non nella tabella sulle "Risorse disponibili", riportata nel "Documento Unico di Programmazione 2018-2020", almeno in una scheda a parte, si specificasse meglio il quadro delle entrate aventi destinazione vincolata per legge, con particolare riguardo ai finanziamenti Por Creo Fesr per il PIUSS, che la Regione, seppure in violazione delle normative europee, ha trasferito nei suoi bilanci e ha addirittura ridistribuito su progetti mai presentati entro i termini stabiliti dalla normativa europea.Un esempio a tal proposito, che l'Amministrazione avrebbe dovuto ben spiegare, riguarda il progetto "Museo del Fumetto", che viene presentato da questa Amministrazione come un suo fiore all'occhiello, ma che era in realtà uno di quei progetti che erano già stati approvati dall'Amministrazione Favilla e accordati dalla Regione, nel 2009, al costo totale di Euro 3.004.692,00 (Euro 1.308.024,00 la quota a carico del Comune), che l'Amministrazione Tambellini aveva appaltato all' ATI Pa.Co S.p.A., ma di cui, poi, con atti successivi, aveva risolto i contratti per inadempienze varie; stabilendo, però, con un accordo con la Regione, di utilizzare il finanziamento, previsto per il Centro Congressi, del costo di Euro 6.907,582,00, proprio per finanziare l'intervento di expo permanente del fumetto, messo ora, nel Piano Triennale, per un finanziamento di Euro 4.940.000,00.



Io, consigliere comunale di primo mandato, sarei interessata a sapere quanto di un tale finanziamento graverà sulle casse comunali, quale sarà il progetto che sarà messo in appalto (ricordo infatti che il vecchio appalto, era stato riconosciuto da tutti come inadeguato) e se un tale progetto, almeno per sommi capi, verrà reso pubblico o, dico certamente scandalizzando il Sindaco, persino votato in Consiglio, almeno per sommi capi, come faceva Favilla per i progetti PIUSS e come non si è più fatto da allora.Nell'accordo con la Regione era stato stabilito, poi, di dare un'ulteriore finanziamento per il progetto relativo alla Cavallerizza, definito ora nel Piano Triennale, nella misura di Euro 615.000,00; anche per questo progetto PIUSS - che è venuto a costare ben oltre le previsioni iniziali - sarebbe opportuno una verifica ed un resoconto da parte dell'Amministrazione: i rilievi, espressi da più voci, da parte di singoli e delle associazioni, di un'opera realizzata in modo dissimile dal progetto originario e con possibile violazione di norme urbanistiche, meritano una seria verifica e una adeguata informazione al Consiglio.Ma l'esigenza di una verifica e di una informazione adeguata riguarda tutti i progetti PIUSS, a partire dal complesso della Manifattura Tabacchi, dove si procede, "più che per tappe, per toppe"; fallito il progetto della vendita alla Fondazione, per Euro 4.000.000,00, di una delle porzioni della Manifattura per cederla in affitto a Tagetik (su cui anch'io ero d' accordo), non realizzato ancora il progetto per il parcheggio, previsto e finanziato per Euro 100.000,00 nel precedente Piano Triennale, oggi l'Amministrazione procede spedita sul bando per l'assegnazione di una porzione della Manifattura ristrutturata ad un ente di formazione universitaria e post universitaria, che, poi, non può essere altro che "Campus", la cosiddetta Università del Turismo. A tal proposito esprimo il mio disagio, perché si tratta di una scelta, a mio avviso, che non corrisponde allo standard previsto nel Master Plan, allora firmato da Cecati, di una Manifattura della cultura, di un luogo cioè dove convengono persone "che studiano e producono cultura"; si tratta di una operazione discutibile, di scarso valore per il rilancio della città, accordata da Tambellini alla famiglia Marcucci e solo funzionale alla sua elezione a Sindaco.Quanto agli altri punti del Piano Triennale, difficile richiamarli tutti, nel breve tempo a mia disposizione; vorrei mettere, però, in risalto che lo sforzo di valorizzare le periferie, che coinvolge e convince anche me, vantato dall'Amministrazione, non trova sempre riscontro nelle scelte da fatte da quest'ultima, basta pensare al milione impiegato per il completamento del Planetario, che l'Amministrazione Tambellini ha riproposto a fine del precedente mandato amministrativo, quando l'avvicinamento e il sostegno di Fazzi al Piano, l'ha convinta a recuperare qualcuna delle sue scelte e delle sue opere, anche le più inutili, come questa (che meriterebbe di essere semplicemente azzerata). Non costituisce certo una valorizzazione delle periferie la scelta richiamata e difesa dall'Amministrazione in questo Piano Triennale della variante di Antraccoli, che fa felici sì importanti pezzi della maggioranza, ma non certo la popolazione locale, che non si sente valorizzata, ma piuttosto impoverita per la sottrazione alla comunità locale di un importante bene comune.



Naturalmente le risorse ottenute dalla Regione per gli interventi di riqualificazione di S. Concordio, S. Anna e S. Vito sono importanti; ma l'obiettivo della riqualificazione della zona, dipenderà essenzialmente da come verranno utilizzati questi fondi. Tra tutti i progetti ricordo quello che riguarda S. Concordio. E' noto che, con il Piano Triennale, si è cancellata la possibilità di recuperare e valorizzare - nonostante le precedenti promesse di Tambellini e Mammini - l'antica area del Porto, che era stata cancellata dagli interventi di Polis; ora, invece di demolire lo Steccone, come Tambellini e Mammini avevano promesso di fare, guadagnando con tali promesse voti e consenso, con tutti questi soldi, che dovrebbero servire alla riqualificazione del quartiere di S. Concordio, si dà soltanto un po' di belletto al tutto, riducendo la pretesa "valorizzazione" dell'area ad un aggiornamento e parziale rifacimento dell'Antico Steccone. Preoccupazione rimane anche per il resto della zona, dove i 4 milioni di Euro residui vengono diretti, secondo quanto si legge nel Piano Triennale, alla realizzazione di un'area verde; la zona ai Chiariti, martoriata dai precedenti interventi dell'Amministrazione Fazzi, ha bisogno soprattutto di un intervento di riassetto idrologico, senza il quale il verde non si tutela da allegamenti e degrado.Quanto agli interventi sulle strade non voglio parlarne in dettaglio, ma ricordare soltanto che gli interventi contenuti nel Piano Triennale sono sicuramente insufficienti - come ha anche ammesso lo stesso Assessore Marchini -, insufficienti a far fronte al problema delle strade colabrodo. A tal proposito ci auguriamo solo che per rimpinguare le casse comunali - ed avere quindi più risorse necessarie allo scopo - l'Amministrazione non tartassi ancor di più i cittadini avvalendosi del classico mezzuccio delle contravvenzioni.Quanto all'aumento, certamente importante, degli interventi sugli edifici scolastici e sui cimiteri, si rileva che questi vengono fatti tutti nel segno dell'emergenza, anche perché l'Amministrazione Tambellini (questa e la precedente) non li ha affrontati per tempo negli anni; basta pensare al cimitero monumentale di S. Anna, che sta cadendo a pezzi da 5 anni e che l'Amministrazione ha sempre affrontato con staccionate e barriere, ma mai con interventi organici.Quello che a noi preoccupa, è però che questi interventi, pur necessari, vengono finanziati riducendo al minimo - praticamente al solo intervento per la messa in sicurezza del movimento franoso di Chiatri - gli interventi a difesa suolo e dell'assetto idrogeologico, che il precedente Piano Triennale non finanziava, ma quantomeno ricordava come una priorità da finanziare nel successivo Piano Triennale e che oggi, invece, con questo, vengono semplicemente cancellati. Una brutta cosa.



Qui il discorso ritorna al punto da cui siamo partiti, cioè alle risorse finanziarie, che sono consistenti, perché 89 milioni di Euro sono tanti, ma anche insufficienti. Credo che l'Amministrazione avrebbe dovuto, di fronte all'esigenze del territorio e alle vere e proprie emergenze, utilizzare tutto quanto è a sua disposizione; invece così non ha fatto. Chiedo a tal proposito di sapere dove, come ed in qual modo, cioè in quale banca, sono conservati i 20 milioni di Euro, derivanti dalla vendite della quote Salt e dalla liquidazione della Polis , che solo in modesta parte sono stati trasferiti nelle casse comunali. Forse sarebbe stato meglio utilizzarli tutti, di fronte alle emergenze del nostro territorio e ai bisogni della città, piuttosto che coltivare il gruzzoletto sotto il materasso, come invece sta facendo Tambellini.Mi fermo qui, perché non ho più tempo. Credo tuttavia di aver spiegato a sufficienza al Consiglio Comunale le ragioni per le quali il compiacimento dell'Amministrazione nel presentare il Piano Triennale delle opere pubbliche mi sembra del tutto fuori luogo, coerente però con la linea tambelliniana del PD di mostrarsi sempre compiaciuti e soddisfatti di quanto fatto, senza curarsi, anzi, senza neanche stare a sentire, i giudizi critici degli altri. Ma come si dice......"Finché dura, fa......"!