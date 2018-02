Politica



Consiglio, approvati 89 milioni di lavori pubblici in tre anni

venerdì, 2 febbraio 2018, 00:47

di eliseo biancalana

Il comune di Lucca investe nelle periferie. Il consiglio comunale, infatti, ha approvato il programma triennale 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 dei lavori pubblici: in arrivo opere pubbliche per un valore di circa 89 milioni e 175 mila euro, buona parte dei quali riguardano interventi fuori le Mura finanziati grazie a Quartieri Social. Approvato anche il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020.

È stato l'assessore Celestino Marchini a esporre all'aula consiliare il piano triennale, sottolineando che si tratta di "un piano fatto nell'ottica della continuità, della coerenza e della concretezza". Per quanto riguarda la tipologia delle risorse stanziate per le opere pubbliche, circa 51 milioni hanno destinazione vincolata per legge e provengono da ministero, regione e provincia; circa 11 milioni e 632 mila arrivano da mutui; altri 2 milioni arrivano da apporti di capitali privati; 16 milioni e 706 mila da stanziamenti di bilancio; 7 milioni e 790 mila da Metro e Gesam.

Diversi gli interventi in programma. Tra i più rilevanti c'è quello sull'Expo del fumetto, dove si spenderanno 4 milioni e 940 mila euro. Per la realizzazione di un parcheggio all'ex Manifattura Tabacchi con opere annesse, la stima del costo del programma è di 4 milioni. Gran parte delle opere programmate è legata a Quartieri Social, e in particolare 735 mila euro sono destinati al distretto di San Vito, 6 milioni e 325 mila all'area Gesam, 170 mila euro all'area sportiva delle Chelini, 711 mila euro ai percorsi ciclopedonali a San Vito, 4 milioni all'area verde di San Concordio, 718 mila euro alla pista ciclabile di via della Formica e di via del Nottolini, 6 milioni e 820 mila euro a piazza Lodovico Ariosto. Per la ristrutturazione dell'ex edificio Borella si stimano 3 milioni e 800 mila euro di costi, mentre per la realizzazione del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di via dell'Acquacalda e quella di viale Castracani servono 6 milioni. Diverse gli interventi dedicati alla manutenzione dei cimiteri (per il rifacimento di quello urbano si stimano oltre i 2 milioni di costi), delle scuole, delle strutture sportive, delle strade e di alcuni palazzi, tra cui palazzo Orsetti.

Critiche al piano sono arrivate dai consiglieri di opposizione. Molto duro l'intervento di Cristina Consani (SìAmo Lucca), che ha criticato le modalità di realizzazione di diversi degli interventi previsti dall'amministrazione e in particolare dell'Expo del fumetto, della variante di Antraccoli, e dei lavori previsti per l'area ex Gesam. Sul futuro della Manifattura Tabacchi, ha attaccato su una possibile presenza della Fondazione Campus e ha criticato amministrazione comunale e famiglia Marcucci. "Allusioni che sono illazioni" ha controreplicato il sindaco Alessandro Tambellini.

Alla fine il programma è passato con i voti favorevoli di PD, Sinistra con Tambellini, Lucca Civica e Lei Lucca. Contrari FI, FdI, Lega, SìAmo Lucca, Lucca in Movimento, M5S e CasaPound. Sul DUP si è invece avuto il voto favorevole della sola maggioranza, l'astensione di Lei Lucca, il voto contrario delle opposizioni.