Consiglio, approvato il bilancio di previsione 2018-2020

mercoledì, 7 febbraio 2018, 00:30

di eliseo biancalana

"Questo è il primo bilancio di previsione della nuova amministrazione Tambellini e credo che rappresenti un buon punto di partenza su cui sviluppare il lavoro nei prossimi anni" ha esordito il vicesindaco Giovanni Lemucchi, durante l'ultima seduta del consiglio comunale che ha approvato il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018-2020. Novità anche sul fronte IUC, in materia di aree fabbricabili.

Come ricordato dal vicesindaco, secondo il testo unico degli enti locali le previsioni di bilancio andrebbero approvate entro il 31 dicembre di ogni anno ma per quest'anno il ministero dell'Interno ha decretato di differire il termine al 28 febbraio. Entrando nel merito del documento, per il 2018 si stimano circa 43 milioni di euro di entrate tributarie. In particolare le entrate previste per IMU (22,6 milioni euro), TASI (230mila), addizionale IRPEF (7,3 milioni) e diritti sulle pubbliche affissioni (130mila) sono in linea con quelle degli anni precedenti, mentre dovrebbero aumentare di 50mila euro le entrate dell'imposta di pubblicità e di 100mila quelle della tassa di soggiorno, sia per la crescita del turismo, sia per l'azione di contrasto all'evasione. Per quanto riguarda il fondo di solidarietà comunale (che è distribuito a livello nazionale) aumentano le risorse a disposizione del comune, che arrivano a circa 6 milioni e 400mila euro. Sul fronte delle entrate extratributarie, per il 2018 si attendono oltre 28 milioni, provenienti dalla gestione di beni e servizi e dal contrasto a irregolarità e illeciti. Rispetto al bilancio di previsione triennale approvato nel 2017, il recupero delle sanzioni amministrative da codice della strada è la minore entrata più rilevante; si prevede invece un aumento degli introiti della COSAP (da 650mila euro a 1 milione e 490mila) per la recente scelta dell'amministrazione di rivedere verso l'alto le tariffe. In materia di finanziamento delle spese di investimento, la voce più consistente riguarda i contributi che derivano da fondi regionali, nazionali ed europei: ben 50 milioni di euro. "Grazie ai vari bandi vinti, i prossimi anni saranno anni irripetibili – ha detto Lemucchi – in quanto l'ente avrà a disposizione un importo notevolissimo di risorse per la riqualificazione del centro storico (ex progetti PIUSS e Mercato del Carmine) e delle periferie (progetto PIU S. Anna e quartieri social San Vito e San Concordio)". Per il 2018 è inoltre prevista l'accensione di nuovi mutui per circa 4,5 milioni di euro. Guardando alle anticipazioni di cassa, il 2017 ha chiuso con un saldo positivo di 4 milioni e 759mila euro; inoltre sono stati dimezzati i tempi medi di pagamento, da 92 a 45 giorni. Sul fronte delle spese, le spese correnti previste sono di 78 milioni di euro. Il vicesindaco ha rivendicato la scelta politica dell'amministrazione di non tagliare i fondi per le manutenzioni ordinarie; restano inoltre sostanzialmente invariate le risorse per il sociale. Il collegio dei revisori ha dato parere positivo al documento economico.

Positivo il giudizio dei consiglieri di maggioranza, con Chiara Martini (PD) che ha ricordato che "i comuni sono stati gli enti che hanno contribuito più di tutti alla riduzione del debito pubblico". "La colpa del taglio trasferimenti è vostra – ha replicato Massimiliano Bindocci (M5S), – siete voi che sostenete quei governi lì". Il consigliere pentastellato ha espresso dubbi sulle previsioni contenute nel documento e ha chiesto vengano fatti approfondimenti sulla relazione dei revisori. Il documento è passato con il voto favorevole di PD, Sinistra con Tambellini e Lucca Civica. Contrari FI, FdI, Lega, SìAmo Lucca, Lucca in Movimento, M5S e CasaPound.

Il consiglio ha anche approvato, con i voti favorevoli della sola maggioranza, una modifica al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) in materia di valore attribuibile alle aree fabbricabile, prevedendo nuovi limiti al potere di accertamenti verso contribuenti.