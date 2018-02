Politica



Consiglio, una targa per ricordare Viviani e Pellegrini

mercoledì, 7 febbraio 2018, 00:26

Era il primo settembre del 2017 quando la città di Lucca veniva sconvolta dalla tragica morte di Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini, avvenuta mentre stavano montando alcuni portalumini sulla facciata di palazzo Pretorio in vista della processione di Santa Croce. Perché rimanga memoria di questa drammatica fatalità, il consiglio comunale ha approvato una mozione per l'installazione di una targa commemorativa dei due lavoratori sul luogo dell'incidente.

La proposta è venuta dai componenti della commissione speciale per la sicurezza dei luoghi di lavoro, presieduta dal consigliere Roberto Guidotti (PD). Quest'ultimo ha ricostruito il lavoro svolto dalla commissione, che è avvenuto consultando enti e associazioni. "Credo sia un bel messaggio per quando riguarda la città" ha commentato Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini). Massimiliano Bindocci (M5S) ha esortato il comune a essere da esempio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, andando a verificare le condizioni del proprio personale. Il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini ha però avvertito che per dare seguito alla decisione del consiglio servirà il consenso della prefettura, perché le norme prevedono che non si possa mettere una targa in memoria di persone scomparse da meno di dieci anni, salvo deroga che può essere concessa dal prefetto

Guidotti ha anche annunciato che il 13 febbraio la commissione speciale parteciperà al seminario "OT 24 – CO&SI - Strumenti INAIL a sostegno delle imprese" organizzato da INAIL Lucca e Azienda USL Toscana nord ovest in collaborazione con Comitato Consultivo Provinciale Inail, Confindustria Toscana nord, Confartigianato, Confcommercio, Coldiretti, Confagricoltura, CGIL, CISL, UIL.

Eliseo Biancalana