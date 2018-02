Politica



Cosentino (SìAmo Lucca): "Rsa Villa Santa Maria, garantire posti di lavoro e rapporto tra degente e personale"

lunedì, 26 febbraio 2018, 11:27

Samuele Cosentino (SìAmo Lucca) è intervenuto durante il consiglio straordinario sul tema della rsa Villa Santa Maria parlando della garanzia dei posti di lavoro degli addetti ma anche della garanzia di proseguire il rapporto tra degente e personale della struttura.



Ecco il suo intervento completo in consiglio: "Sul tema della RSA Villa Santa Maria - esordisce - la Commissione per le politiche sociali, abitative e della salute della quale faccio parte, ha svolto un grande impegnando più sedute e svolgendo anche sopralluoghi nella struttura di ricovero. Un lavoro lungo di ascolto, di elaborazione, di acquisizione. Lungo perché si è voluto e dovuto far sintesi fra le diverse posizioni che noi, componenti della commissione, abbiamo preso sul tema Villa Santa Maria".

"Sia ben inteso - spiega - che non crediamo assolutamente che possa esistere una classifica di alcun genere che metta al primo posto un RSA rispetto ad un'altra, o che metta alcuni lavoratori prima di altri, non esistono pazienti più o meno degni della nostra attenzione, semplicemente vi è una cronologia di interventi dettata non dall'importanza ma dall'urgenza. Non sia questa una nuova occasione per tirare in ballo chi c'era prima di noi, chi ha fatto quell'ormai famoso solco in via Santa Giustina, ma semmai sia questo il luogo ed il momento per dare alla questione Villa Santa Maria un carattere di urgenza, di priorità e di presa in carico di responsabilità. Personalmente, e a nome del mio gruppo Siamo Lucca, abbiamo fin dall'inizio richiamato l'attenzione sul pericolo che può rappresentare lo spostamento degli anziani da quella che considerano la loro casa. Quel luogo conosciuto, rassicurante, familiare dove poter trascorrere gli ultimi anni di vita. Abbiamo fin dall'inizio cercato di far valutare se fossero davvero necessari tutti i lavori che sono stati poi inseriti nella richiesta di preventivo di cui si parla nel documento della commissione e se fosse necessario farli tutti assieme. Se fosse possibile intervenire per settori, per aree, salvaguardando i posti per gli ospiti di Villa Santa Maria. Con il passare degli incontri abbiamo capito che questa strada non era condivisa, e forse non era condivisibile, ed abbiamo allora voluto porre attenzione sulla stessa questione, ma vista da un'altra angolazione".



"Che cosa ha reso quel posto cosi importante, rassicurante, familiare, accogliente per quegli anziani? - dichiara - La struttura ha giocato il suo ruolo, quell'edificio liberty meraviglioso contiene al suo interno un valore ed un fascino che non possono non conquistare chi lo abita, ma io, noi, crediamo che un ruolo ancor di maggiore importanza lo abbiano giocato le 50 persone che di questi anziani si sono presi cura con il rispetto e con l'amore che si riserva ad un familiare. Ecco che quando la commissione ha iniziato a far sintesi ed abbiamo capito che la nostra posizione di non spostare gli anziani non era percorribile allora abbiamo cercato di lavorare sul fatto che queste persone possano ancora continuare ad essere seguite dai propri operatori anche in altra struttura.Garantire il posto di lavoro a questi addetti: certo di questo stiamo parlando, ma parliamo anche di garantire la prosecuzione di un rapporto tra degente e personale della struttura che non è più malato-infermiere, ma quasi madre-figlia o figlio. E' un legame pericoloso da spezzare, doloroso da affrontare".

"Si parla di spostamento temporaneo in altra RSA in attesa della riconsegna dello stabile restaurato - incalza -. Questo significa predisporre una gara di appalto, e anche di questo si parla nel documento della commissione socio-sanitaria, di realizzare lavori su un edificio antico che può riservare sorprese dal punto di vista strutturale comportando cosi anche possibili allungamenti dei tempi di restauro. Si parla anche di un doppio trasloco per tutti quei degenti costretti a superare il trauma del distacco e privati della possibilità di potersi ricreare un ambiente, nella nuova RSA, in cui poter pensare di finire il loro tempo . Non si parla invece del caso in cui la gara andasse deserta e non si parla del fatto che anche le altre RSA del territorio tra non molto saranno in scadenza di contratto e qualora non vi fossero rinnovi ricadrebbero nella stessa identica situazione nella quale oggi si trova Villa Santa Maria. E non si è ancora approfondito il tema del trasferimento dei degenti nelle altre RSA, ovvero della reale possibilità di accoglienza delle stesse e delle condizioni di degenza che l'aumento dei posti letto potrebbero eventualmente mettere a rischio".

"Allora Sindaco - si rivolge a Tambellini -, pur sapendo che l'opzione Campo di Marte ad oggi non è percorribile, chiediamoci se però non sia una strada da poter rendere percorribile.

Chiediamoci se l'Amministrazione non debba e non possa insistere, con maggiore impegno perché tutti sappiamo che difficilmente quei volumi saranno venduti in blocco dalla asl e che quindi alla fine, quando sarà troppo tardi, un frazionamento ci sarà. E chiediamoci se non potesse essere davvero quella la soluzione per poter concentrare in un unico quartiere, già da anni caratterizzato dalla presenza di una struttura ospedaliera, i servizi socio sanitari che i cittadini si aspettano da noi. Dico NOI sig. Sindaco. Non dico NOI di SiAmoLucca, nemmeno NOI dell'opposizone, dico NOI amministratori di questa città, NOI persone alle quali i cittadini hanno dato fiducia. Noi Sindaco abbiamo tutti insieme il dovere di dare risposte scevre dalle polemiche, dalla retorica, dagli scaricabarile. Oggi in particolar modo dobbiamo risposte ai nostri anziani, ai 50 lavoratori della RSA, pur ricordando, certo, che il comune non ha competenza in merito a tutti gli aspetti che questa operazione si trova ad affrontare".

"Concludo Sindaco - termina Cosentino - dicendo che: continuo a sostenere convintamente quel documento che ho firmato in commissione; continuo a sostenere però che vorrei che fosse valutata con maggiore attenzione l'ipotesi di una riduzione e riorganizzazione dei lavori al fine di non spostare i degenti da Villa santa Maria; continuo a sostenere che se gli anziani devono rinunciare a lungo al luogo in cui vivono allora cerchiamo di non farli rinunciare alle persone che li accudiscono; continuo a credere comunque che un altro luogo alternativo a Villa santa Maria sarebbe possibile da trovare e che mettere a norma un edificio moderno è certamente meno costoso che metterne a norma uno antico oltre al fatto che lo spostamento degli anziani avverrebbe una sola volta a lavori terminati; continuo a sostenere, in tal senso, che la strada campo di marte vada rivalutata in un'ottica più complessiva rispetto a quanto trattato in commissione ripensando eventualmente anche all'intera rimodulazione degli spazi in base ad un progetto globale di riassetto del quartiere della salute. Credo che cosi come oggi non è davvero il caso di rispondere a queste problematiche con la solita storia che la colpa è di chi c'era prima di noi, nessuno di noi voglia nemmeno che fra qualche anno ci sia un sindaco con questa questione sul tavolo ancora irrisolta e ne possa dare la colpa a noi che invece siamo qui oggi. Le persone ci chiedono risposte certe, ci chiedono aiuto vero, ci chiedono soprattutto rispetto. Prendere con loro un impegno concreto e darsi appuntamento con data certa per una verifica dello stato delle cose sarebbe davvero un gesto di grande rispetto, serietà ed umanità: caratteristiche che io so appartenere a questo consiglio e a questa giunta".