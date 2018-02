Politica



Cub: "Villa Santa Maria, disponibili ad affiancare Chiari"

venerdì, 23 febbraio 2018, 09:00

Il sindacato Cub Confederazione Italiana di Base Cub Trasporti di Firenze interviene dicendosi preoccupato per la nota e triste vicenda dei pazienti e degli operatori della rsa Villa Santa Maria a Lucca.



“Quale futuro per i pazienti e gli operatori di Villa Santa Maria? – esordisce – L’unica cosa certa è un futuro molto incerto; ancora una volta a disperare gli operatori che attuano il loro servizio in questa realtà, sono le modalità dell'amministrazione comunale che conferma la sua incapacità e che porta avanti ormai da mesi un'assoluta disinformazione al riguardo”.



“Siamo giunti alla fine delle già innumerevoli proroghe d'appalto con la cooperativa sociale Kcs Karegiver – spiega -, questa vicenda crea forte e giustificata ansia negli operatori essendo che da tempo nell'aria si ventilano voci di chiusura, e questo comporterebbe disagi enormi sia per gli anziani residenti che per i lavoratori. Il 5 giugno scade appalto della concessione, appalto alla cooperativa Kcs Karegiver, quindi ciò che la Cub si augura è che si garantiscano diritti dei pazienti e il futuro dei lavoratori; tutto prima del 5 giugno, prima che sia tardi”.



“Cub Trasporti – dichiara - farà la sua parte, pronta a presentare esposti e mettersi a disposizione di tutti i lavoratori e dei loro famigliari. Riconosciamo come Mario Chiari abbia sollevato i problemi sulla gestione dei centri di assistenza per gli anziani e i lungodegenti, una situazione di degrado indecente in un settore delicato che in passato, invece, rappresentava un fiore all'occhiello per la qualità dei servizi del comune. Giusta la verifica e i controlli del capitolato di appalto, vogliamo che accerti se vi siano stati sufficienti e adeguati controlli da parte dell'amministrazione comunale. Viste le dichiarazioni di Chiari risulta pure che non siano stati pagati i previsti canoni di affitto delle strutture (a meno che queste non siano avvenute in questi giorni) per tutto il 2017 e si contesta anche una fattura per spese di manutenzione presentata dalla Proges al comune per opere che non erano previste nel capitolato tecnico dell'appalto, e che dovrebbero essere invece a carico del concessionario. Anche il parere della Cub quindi trova giuste le preoccupazioni di Chiari perché il comune, di fronte ai mancati pagamenti del canone, avrebbe dovuto procedere con la messa in mora, evitando un danno patrimoniale alle casse del comune”.

“All'amministrazione comunale – prosegue Cub - il segretario contesta anche le mancate verifiche di vigilanza e controllo sui servizi nelle Rsa e sulla verbalizzazione del materiale consegnato al concessionario. Gravissimo il fatto che nelle Rsa sia in atto una prassi di privatizzazione dei posti con la stampella dei sindacalisti. Per contratto, lo stesso Chiari dice il segretario, nè potevano essere utilizzati solo cinque alla Pia Casa, ma poi il numero sarebbe aumentato, anche in altre strutture, e senza autorizzazioni formali da parte del comune”.



“Cub – afferma il sindacato - si rende disponibile ad affiancare Chiari, unico ad aver aperto seri interrogativi. Saremo al fianco dei lavoratori qualora ci contattassero per sostenerli in una eventuale commissione di inchiesta. La Cub è stata informata che, se verrà fatta la gara per la concessione di Villa Santa Maria , il bando sarà cosi impostato : durata 20 - 25 anni, completa smobilitazione degli ospiti, 32 ,e dei lavoratori, 50; durata prevista per i lavori della ristrutturazione di Villa Santa Maria per un 1 anno barra 2 , in un anno in realtà sarà impossibile giungere alla conclusione dei lavori, viste le condizioni della struttura che verte in stato di abbandono; infatti in oltre 10 non sono stati fatti solo piccoli interventi su tutta la struttura, da parte della cooperativa sopra indicata”.



“La domanda sorge spontanea – incalza Cub -: dove questi malati saranno parcheggiati. Alcuni ci dicono alla Pia casa, altri a Monte San Quirico, altri non sappiamo come per stessa grave ammissione del comune. E Il futuro dei lavoratori? Si apre un periodo nero denso di forti preoccupazioni per la maggior parte di loro è prevista la Naspi ( La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22). Pochi altri lavoratori seguiranno gli ospiti (pochi lavoratori perché pochi saranno quelli ospitati nelle strutture citate poc'anzi). La cosa più preoccupante è che una gara cosi come è impostata rischia di essere una gara morta , ovvero le cooperative interessate al guadagno non ci rientrano nel budget , perché sarebbero costrette a stare 1/ 2 anni a ristrutturare senza introiti non avendo pazienti da accudire . Quindi quale cooperativa, stando cosi la situazione delle RSA, sarà interessata alla gara? E questi 25 anni saranno poi sufficienti a farli rientrare nel budget? Nel frattempo i lavoratori quale speranze di futuro hanno e i pazienti e le loro famiglie in quali condizioni si ritroveranno?”.

“Viste le dichiarazioni dei vari Santini di Siamo Lucca, Barsanti Casapound, e consigliere sindacalista Uil Massimiliano Bindocci – conclude Cub - che parlano di " vigilare", anche il sindacato CUB vigilerà e indagherà con i propri legali con un occhio particolare su tutti i passaggi e le molteplici e innumerevoli proroghe alla cooperativa sociale Kcs Karegiver di questi anni e su quanto affermato da Mario Chiari unico ad aver in questo momento ad avere detto le cose precise. La Cub avverte: noi vigileremo seriamente su tutti gli esponenti politici che tanto ci hanno abituato con le solite promesse post elettorali perché se qualcuno pensa di considerare gli anziani e le persone in condizione di disagio come un costo o un'opportunità su cui fare cassa sbaglia di grosso e avrà a che dover discutere con noi”.