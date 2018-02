Politica



Dillo all’assessore/a: ecco gli appuntamenti dell'amministrazione comunale sul territorio

venerdì, 16 febbraio 2018, 14:51

Prosegue il ciclo di incontri Dillo all’Assessore/a nelle frazioni e nei quartieri con le date già programmate per i mesi di febbraio, marzo e aprile. La prossima settimana ciascun assessore sarà presente in una delle sedi decentrate e sarà quindi il punto di riferimento per i cittadini delle relative aree assegnate. Gli assessori saranno coadiuvati in questo impegno dai consiglieri di maggioranza referenti delle varie zone.

Si ricorda che per facilitare gli incontri sul territorio i cittadini sono invitati a prenotare l’appuntamento scrivendo una mail a dilloallassessore@comune.lucca.it e lasciando un recapito telefonico, oppure possono telefonare allo 0583 442002 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.

LUNEDI’ 19 FEBBRAIO

Il primo incontro in programma è quello dell’assessore Celestino Marchini, lunedì 19 febbraio dalle ore 10 alle ore 12, alla scuola elementare di Maggiano per i cittadini di Arliano, Balbano, Castiglioncello, Chiatri, Farneta, Formentale, Maggiano, Nozzano Castello, Nozzano San Pietro, Piazzano, Ponte San Pietro, San Macario in Monte, San Macario in Piano, Santa Maria a Colle, Stabbiano e Vecoli (altri incontri nello stesso orario: 5 e 19 marzo, 9 e 23 aprile).

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO

L'incontro dell’assessora Serena Mammini è in programma all’ex Circoscizione 8 di Ponte a Moriano martedì 20 febbraio dalle ore 16 alle ore 18. Qui sarà l’occasione per incontrare i cittadini di Aquilea, Ciciana, Deccio di Brancoli, Gignano di Brancoli, Gugliano, Mammoli, Mastiano, San Cassiano di Moriano, Ombreglio di Brancoli, Palmata, Piaggione, Piazza di Brancoli, Pieve di Brancoli, Saltocchio, San Gemigiano di Moriano, San Giusto di Brancoli, San Lorenzo di Branccoli, San Lorenzo di Moriano, San Michele di Moriano, San Pancrazio, San Quirico di Moriano, Sant'Ilario di Brancoli, Santo Stefano di Moriano, Sesto di Moriano e Tramonte di Brancoli (altri incontri nello stesso orario: 6 e 20 marzo, 3 e 17 aprile).

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO

Mercoledì 21 febbraio, dalle ore 17 alle ore 19 all’ex Circoscrizione 2 di San Vito, sarà la volta dell’assessore Stefano Ragghianti che incontrerà gli abitanti delle frazioni dell’Arancio, San Filippo, San Marco e San Vito (altri incontri nello stesso orario: 7 e 21 marzo, 4 e 18 aprile); appuntamento per il 21 febbraio, ma dalle ore 15.30 alle ore 17.30, anche per l’assessora Lucia Del Chiaro che, nei locali dell’ex Circoscrizione 6, riceverà i residenti di Arsina, Cappella, Carignano, Castagnori, Monte San Quirico, Mutigliano, Pieve Santo Stefano, Sant'Alessio, San Concordio di Moriano, San Martino in Vignale e Torre (altri incontri nello stesso orario: 7 e il 21 marzo, 4 e 18 aprile).

Riceve il 21 febbraio, inoltre, l’assessore Francesco Raspini, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 nei locali della Biblioteca Popolare di San Concordio: l’incontro è rivolto ai cittadini di Mugnano, Pontetetto, San Concordio in Contrada, Sorbano del Giudice e Sorbano del Vescovo (altri appuntamenti in programma nello stesso orario: 7 e 21 marzo, 4 e 18 aprile). Sempre mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.30, l'assessore Giovanni Lemucchi sarà disponibile per i cittadini di Massa Pisana, Pozzuolo, San Lorenzo a Vaccoli, Santa Maria del Giudice, San Michele in Escheto e Vicopelago nei locali dei Donatori di sangue di Santa Maria del Giudice (altri incontri nello stesso orario: 7 e 21 marzo; 4 e 18 aprile).

VENERDI’ 23 FEBBRAIO

Sono previsti diversi incontri anche nei giorni successivi. Per il centro storico l’assessora di riferimento sarà Ilaria Vietina che riceverà a Palazzo Orsetti venerdì 23 febbraio dalle ore 15 alle ore 17 (poi ancora nello stesso orario: 9 e 23 marzo; 6 e 20 aprile); anche l’assessora Valentina Mercanti incontrerà i cittadini il 23 febbraio, dalle ore 9 alle ore 11, ma all’ex Circoscrizione 3 di Sant’Anna in viale Einaudi in un appuntamento dedicato ai residenti di Cerasomma, Fagnano, Gattaiola, Meati, Montuolo, Nave, Sant'Angelo in Campo, Sant'Anna, San Donato.

Infine l’assessore Gabriele Bove sarà all’ex Circioscrizione 4 di San Vito - sempre il 23 febbraio - dalle ore 15 alle ore 17 per incontrare gli abitanti di Antraccoli, Picciorana, Santissima Annunziata, San Cassiano a Vico, San Pietro a Vico e Tempagnano (altri appuntamenti nello stesso orario: 9 e 23 marzo, 6 e 20 aprile).