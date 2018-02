Politica



Domenici (PdF): “I valori della famiglia sono la bussola anche sul lavoro”

sabato, 24 febbraio 2018, 08:45

I valori appresi in famiglia sono la cosa più importante da portare anche nell’ambito del lavoro. Ad affermarlo è per il Popolo della Famiglia l’avvocato Mauro Domenici candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale e Plurinominale di Lucca Toscana 1.

Le grandi trasformazioni degli ultimi decenni – prosegue Domenici – hanno reso ancor più evidente come il lavoro rappresenti oggi una vera e propria questione sociale, dal lavoro sulla propria terra, alla gestione del negozio artigiano, per giungere al lavoro nella grande impresa.

È evidente come ciò rifletta una concezione dell’uomo e della società che poi influisce sulla concezione dell’economia, perché il lavoro è connaturato all’uomo.

Al di là della fatica e della ripetitività, è il modo con cui non solo ci si 'guadagna' il vivere per sé e per i familiari, ma si realizza se stessi, si interviene nel mondo mettendoci del proprio, modificandolo e trasformandolo.

Il lavoro, assieme alla famiglia, rimane il principale mezzo di comunicazione e relazione con gli altri. Ma non solo. Il lavoro – afferma Domenici – è la migliore occasione che ognuno di noi ha a disposizione per costruire il bene comune, cioè il bene per tutti e per ciascuno.

I punti di maggiore forza del nostro territorio sono le piccole e medie imprese a conduzione familiare che vanno dal settore del commercio a quello del turismo passando per il settore all’agricoltura con i prodotti tipici del territorio (olio, vino ad esempio).

L’impegno politico del Popolo della Famiglia per la tutela delle piccole e medie imprese familiari è quello di introdurre misure di tutela fiscale e finanziaria, il prestito d’onore per la costituzione di nuove imprese da parte di under 35 ed il “Total made in Italy”.

“Proponiamo il sigillo di garanzia prendendo spunto dal mondo del vino – osserva l’avvocato Domenici – dove la fascetta di Stato è già stata introdotta. La nostra proposta è quella di fascettare tutto il prodotto agroalimentare al consumo e non, con una fascetta rilasciata dal Poligrafico dello Stato recante il tricolore così da rendere visibile la provenienza al pubblico. L'introito del contributo di fascetta per il 50% verrà devoluto agli organi di controllo per fornire i mezzi necessari alla lotta alla contraffazione ed il 50% alle imprese per la promozione del prodotto stesso”.