Elezioni, presente anche a Lucca la lista "Italia agli italiani"

lunedì, 5 febbraio 2018, 09:27

"La lista Italia agli Italiani, formata da Forza Nuova, Fiamma Tricolore ed altri movimenti nazional-popolari, sarà ufficialmente presente nel Collegio di Lucca. Per quanto riguarda la Camera, i candidati sono: Carmen Minichilli ed Emiliano Mari . Al Senato il candidato è Michele Ghilarducci.

"Abbiamo in programma – dichiara Giovanni Damiani, segretario provinciale di Forza Nuova - diversi gazebo in tutta la provincia. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook di Forza Nuova Lucca".