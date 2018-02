Politica



Eternit al Passaglia, gli studenti non fanno lezione: Potere al popolo solidarizza con loro

domenica, 18 febbraio 2018, 19:29

Potere al Popolo Lucca dichiara fermamente la sua solidarietà alla classe del Liceo Artistico Musicale Passaglia e al personale scolastico che si sono rifiutati di fare lezione in uno stabile contaminato dall’amianto. Come dichiarato dalla Preside, in carica dal 2015, alla segnalazione del problema era stata contrapposta l’utilità dell’Eternit che, tolto dal tetto, avrebbe arginato muffa e umidità delle pareti. È dal 1992, con la legge n. 257, che l’Italia ha messo al bando tutti i prodotti contenenti amianto, e vietato l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto. La totale dismissione era stata fissata al 18 Aprile 1994. È inaccettabile perciò che si pensi di poter giustificare la presenza di amianto in una scuola - che dovrebbe essere sparita dall’edilizia, per di più pubblica, da almeno 24 anni - con l’affermazione della sua utilità.

Potere al Popolo perciò, oltre a dichiarare la sua disponibilità a sostenerli nel modo che riterranno opportuni, invita gli studenti e le studentesse del Passaglia a vigilare sul loro diritto alla salute e ad una scuola sicura, come hanno fatto in questa occasione, onorando la vera missione della scuola: crescere dei cittadini consapevoli dei loro diritti e critici nei confronti delle condizioni materiale della nostra vita.