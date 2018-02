Politica



Forza Italia: "Rsa di Lucca, il modello di assistenza della giunta Tambellini è fallito”

venerdì, 23 febbraio 2018, 15:36

“Rsa di Lucca: il modello di assistenza della giunta Tambellini è fallito”. Lo dichiarano in una nota congiunta i candidati di Forza Italia alle elezioni politiche del 4 di marzo Deborah Bergamini candidata alla Camera dei Deputati (capolista nel listino proporzionale collegio Massa,Lucca,Pistoia e Prato) e Massimo Mallegni candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Toscana 5 che comprende Lucca e Massa Carrara e capolista nel listino proporzionale Toscana 1, unitamente ai consiglieri comunali di Lucca Marco Martinelli e Simona Testaferrata. Infatti – aggiungono- nel formulare il bando per affidare le strutture Pia Casa e Monte San Quirico l’amministrazione di sinistra ha guardato principalmente agli aspetti economici del progetto a discapito degli aspetti qualitativi producendo un drastico abbassamento dei livelli di assistenza per gli ospiti delle strutture ed esuberi di personale con più di quindici persone lasciate a casa senza occupazione. Un radicale cambio di impostazione rispetto alle precedenti giunte di centrodestra che mettevano al centro la persona e il rapporto quotidiano tenuto da ogni ospite con tutti gli operatori rimaneva un evidente e fondamentale punto di partenza imprescindibile da ogni conto economico. Le RSA presenti nel nostro Comune hanno infatti rappresentato negli anni a detta di tutti un’eccellenza ed un modello per l’assistenza che non meritava di essere smantellato. Adesso – concludono- visto che si sta discutendo del futuro di Villa Santa Maria riteniamo prioritarie soluzioni che possano garantire la continuità e il rafforzamento dei servizi offerti anche ricorrendo ad interventi che prevedono sinergie con il privato, nell’ottica di mantenere nella nostra città i livelli di assistenza che prima di questa amministrazione venivano garantiti agli ospiti delle strutture e assicurare il mantenimento di tutti i livelli occupazionali.